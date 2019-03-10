Лукашенко не исключил внедрения практики строительства жилья с ограниченной прибылью застройщика

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает внедрения по всей стране практики строительства жилья с ограниченной прибылью застройщика, сообщает пресс-служба главы государства.

"Прекрасно получилось (эксперимент по возведению жилья с ограниченной прибылью в 5% - ИФ). Почему мы должны иметь дело с разного рода, я их грубо называю жуликами, иначе их и не назовешь, которые шкуру дерут с людей", - сказал А.Лукашенко, принимая в понедельник с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.

Президент подчеркнул, что опыт по возведению жилья с ограниченной прибылью застройщика нужно подробнее изучить.

"Хватит в карман лазить к людям. Это принципиальнейший вопрос всей стройки. Мы уже попробовали разные методы. Если это для людей удобно, это будет распространено на всю республику, мы этим путем пойдем", - подчеркнул глава государства.