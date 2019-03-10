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Определены 10 финалистов республиканского социально-образовательного проекта velcom YOUTH
Подведены итоги третьего этапа социально-образовательного проекта для учеников 10 и 11 классов velcom YOUTH. Старшеклассникам было предложено реализовать свои идеи в сфере технологий, культуры и инклюзии и снять об этом видеоролик. Жюри просмотрело почти 100 проектов от школьников со всей Беларуси. В финал прошли 10 участников.
Лидерами по количеству отправленных на конкурс работ стали Могилевский государственный областной лицей №2 (5 проектов) и Лицей БГУ (4 проекта). Интересно, что почти половина реализованных идей – проекты в сфере культуры. Старшеклассники разработали интерактивный гид для туристов, провелі в школе день родного языка, организовали фестиваль родной культуры, поработали над туристической инфраструктурой, разработали бренд своего города, создали решение для повышения городской мобильности людей с ограниченными возможностяи и так далее.
Профессиональному жюри необходимо было просмотреть присланные работы участников и оценить их по следующим критериям: соответствие проекта выбранной теме, практическая реализация идеи, оригинальность и нестандартность решения проблемы, масштаб реализации и вовлечение целевой аудитории, отражение сути проекта в снятом видеоролике.
В жюри третьего этапа республиканского конкурса вошли эксперты в сферах культуры, технологий и инклюзии, мастера публичных выступлений, представители министерства образования и организационного комитета проекта.
Проекты участников оценивали:
Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom.
Инна Карней, лицензиат международной образовательной программы TEDx в Республике Беларусь, организатор конференции TEDxMinsk.
Ирина Киселева, художественный руководитель Семейного инклюзив-театра "i".
Роман Подоляко, актер Национального академического театра имени Янки Купалы.
Екатерина Преткель, HR-директор компании EPAM.
Вера Слиж, начальник отдела реализации международных проектов Главного информационно-аналитического центра министерства образования.
Дмитрий Смирнов, спикинг-коуч конференции TEDxMinsk, руководитель школы ораторского искусства, бизнес-тренер, генеральный продюсер "Радио Би-Эй", радиоведущий.
По результатам работы жюри в финальный (четвертый) этап конкурса прошли:
Никита Абрамчук, ученик ГУО "Средняя школа №3 г. Вилейки", 10 класс.
Кристина Бойко, ученица ГУО "Гимназия №16 г. Минска", 11 класс.
Илья Барковский, ученик ГУО "Средняя школа №33 г. Гомеля", 11 класс.
Сергей Берлин, ученик ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкіна г. Бреста", 11 класс.
Полина Мураева, ученица ГУО "Средняя школа №10 г. Минска", 10 класс.
Тимофей Стамбровский, ученик ГУО "Средняя школа №11 г. Слуцка", 10 класс.
Юлия Стефняк, ученица филиала УО БГУИР "Минский радиотехнический колледж", 10 класc.
Максим Хамета, ученик ГУО "Гимназия №33 г. Минска", 11 класс.
Артур Царикович, ученик ГУО "Средняя школа №11 г. Слуцка", 10 класс.
Анастасия Шор, ученица ГУО "Гимназия №1 г. Жодино", 10 класс.
Все участники четвертого этапа после своего итогового выступления на
Социально-образовательный проект velcom YOUTH проводится компанией velcom при поддержке министерства образования, а также организаторов конференций TEDxMinsk. Участниками конкурса стали более 850 человек из более 230 учреждений образования страны. В рамках проекта старшеклассники имеют возможность придумать и реализовать собственную идею по одному из трех направлений: культура, технологии или инклюзия. Конкурс направлен на творческое и личностное развитие учащихся общеобразовательных учреждений и помощь в развитии их инициатив. Отличительной особенностью проекта является то, что вся коммуникация от подачи заявок до итогового выступления ведется на белорусском языке. Более подробно о проекте можно узнать
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Подведены итоги третьего этапа социально-образовательного проекта для учеников 10 и 11 классов velcom YOUTH. Старшеклассникам было предложено реализовать свои идеи в...
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