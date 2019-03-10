Определены 10 финалистов республиканского социально-образовательного проекта velcom YOUTH

Подведены итоги третьего этапа социально-образовательного проекта для учеников 10 и 11 классов velcom YOUTH. Старшеклассникам было предложено реализовать свои идеи в сфере технологий, культуры и инклюзии и снять об этом видеоролик. Жюри просмотрело почти 100 проектов от школьников со всей Беларуси. В финал прошли 10 участников.

Лидерами по количеству отправленных на конкурс работ стали Могилевский государственный областной лицей №2 (5 проектов) и Лицей БГУ (4 проекта). Интересно, что почти половина реализованных идей – проекты в сфере культуры. Старшеклассники разработали интерактивный гид для туристов, провелі в школе день родного языка, организовали фестиваль родной культуры, поработали над туристической инфраструктурой, разработали бренд своего города, создали решение для повышения городской мобильности людей с ограниченными возможностяи и так далее.



"Мы впечатлены и большим количеством поданных на конкурс проектов, и действительно хорошим качеством и глубиной проработки реализованных идей. Хорошо, что белорусские старшеклассники мечтают изменять мир вокруг себя к лучшему и готовы сделать, что в их силах, для того, чтобы эти изменения ускорились. Жюри было поражено масштабностью реализованных старшеклассниками проектов, а также глубиной их влияния на решение значимых общественных проблем", – отметил Николай Бределев, руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании velcom – инициатора конкурса.

Профессиональному жюри необходимо было просмотреть присланные работы участников и оценить их по следующим критериям: соответствие проекта выбранной теме, практическая реализация идеи, оригинальность и нестандартность решения проблемы, масштаб реализации и вовлечение целевой аудитории, отражение сути проекта в снятом видеоролике.

В жюри третьего этапа республиканского конкурса вошли эксперты в сферах культуры, технологий и инклюзии, мастера публичных выступлений, представители министерства образования и организационного комитета проекта.

Проекты участников оценивали:

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom.

Инна Карней, лицензиат международной образовательной программы TEDx в Республике Беларусь, организатор конференции TEDxMinsk.

Ирина Киселева, художественный руководитель Семейного инклюзив-театра "i".

Роман Подоляко, актер Национального академического театра имени Янки Купалы.

Екатерина Преткель, HR-директор компании EPAM.

Вера Слиж, начальник отдела реализации международных проектов Главного информационно-аналитического центра министерства образования.

Дмитрий Смирнов, спикинг-коуч конференции TEDxMinsk, руководитель школы ораторского искусства, бизнес-тренер, генеральный продюсер "Радио Би-Эй", радиоведущий.

По результатам работы жюри в финальный (четвертый) этап конкурса прошли:

Никита Абрамчук, ученик ГУО "Средняя школа №3 г. Вилейки", 10 класс.

Кристина Бойко, ученица ГУО "Гимназия №16 г. Минска", 11 класс.

Илья Барковский, ученик ГУО "Средняя школа №33 г. Гомеля", 11 класс.

Сергей Берлин, ученик ГУО "Лицей №1 имени А.С.Пушкіна г. Бреста", 11 класс.

Полина Мураева, ученица ГУО "Средняя школа №10 г. Минска", 10 класс.

Тимофей Стамбровский, ученик ГУО "Средняя школа №11 г. Слуцка", 10 класс.

Юлия Стефняк, ученица филиала УО БГУИР "Минский радиотехнический колледж", 10 класc.

Максим Хамета, ученик ГУО "Гимназия №33 г. Минска", 11 класс.

Артур Царикович, ученик ГУО "Средняя школа №11 г. Слуцка", 10 класс.

Анастасия Шор, ученица ГУО "Гимназия №1 г. Жодино", 10 класс.



Авторы 10 лучших проектов получат гостевое приглашение посетить ежегодную конференцию TEDxMinsk, которая пройдет 30 марта. После этого финалисты получат менторскую помощь в реализации своей идеи и подготовке публичного выступления. Финалисты должны будут публично выступить в формате TED со своим проектом на специальной масштабной конференции TEDxYouth@Minsk . Она пройдет 18 мая в Минске и соберет сотни слушателей и участников со всех уголков Беларуси. Каждый из финалистов должен будет подготовить качественный рассказ о своем проекте продолжительностью до 10 минут.

Все участники четвертого этапа после своего итогового выступления на TEDxYouth@Minsk получат iPhoneXs, а авторы трех лучших проектов по итогам конференции станут победителями конкурса velcom YOUTH и получат приглашение на TEDx в Австрию.

Социально-образовательный проект velcom YOUTH проводится компанией velcom при поддержке министерства образования, а также организаторов конференций TEDxMinsk. Участниками конкурса стали более 850 человек из более 230 учреждений образования страны. В рамках проекта старшеклассники имеют возможность придумать и реализовать собственную идею по одному из трех направлений: культура, технологии или инклюзия. Конкурс направлен на творческое и личностное развитие учащихся общеобразовательных учреждений и помощь в развитии их инициатив. Отличительной особенностью проекта является то, что вся коммуникация от подачи заявок до итогового выступления ведется на белорусском языке. Более подробно о проекте можно узнать на сайте конкурса .