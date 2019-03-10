Погода на неделе останется по-весеннему неустойчивой

Мокрый снег продолжит переодически напоминать о зиме, однако постепенно будет теплеть, прогнозируют синоптики.

12 марта погоду будут определять неустойчивые прохладные воздушные массы, поступающие с севера Скандинавии. Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, днем порывистый, по северу страны местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет расти.

13 марта в ночные часы Беларусь в основном будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, днем с территории Польши переместится фронтальный раздел, вслед за которым начнется поступление более теплых воздушных масс атлантического происхождения. Ночью в отдельных районах Витебской области ожидается кратковременный снег, днем местами, преимущественно по западной половине страны, кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, максимальная днем 0..+7°С.

14 марта скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. На большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый, местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +2..+8°С, по юго-западу до +10°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды .