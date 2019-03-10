ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на неделе останется по-весеннему неустойчивой

11.03.2019 14:29 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Мокрый снег продолжит переодически напоминать о зиме, однако постепенно будет теплеть, прогнозируют синоптики.

12 марта погоду будут определять неустойчивые прохладные воздушные массы, поступающие с севера Скандинавии. Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, днем порывистый, по северу страны местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет расти.

13 марта в ночные часы Беларусь в основном будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, днем с территории Польши переместится фронтальный раздел, вслед за которым начнется поступление более теплых воздушных масс атлантического происхождения. Ночью в отдельных районах Витебской области ожидается кратковременный снег, днем местами, преимущественно по западной половине страны, кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, максимальная днем 0..+7°С.

14 марта скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. На большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый, местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +2..+8°С, по юго-западу до +10°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мокрый снег продолжит переодически напоминать о зиме, однако постепенно будет теплеть, прогнозируют синоптики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель МАЗа получил 6 лет колонии за ДТП с четырьмя погибшими в Каменецком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика