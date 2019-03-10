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Зачем ко Вторым Европейским играм растопили лёд арены по фигурному катанию?
Специально к Играм главную тренировочную арену по фигурному катанию в Каролинском переулке решили переделать в гигантскую столовую.
В программе «Минск и минчане» рассказываем, как будет организовано общественное питание в столице.
В ежедневном меню – свыше 250 блюд европейской, белорусской и азиатской кухни. Кроме этого, ассортимент планируется разбавить и наличием кошерной пищи.
Сегодня на месте будущей столовой общей площадью порядка 6 тысяч кв. метров уже установлены два прочнейших пролёта диаметром 30 и высотой 80 метров. Объект возводят в условиях параллельного проектирования и строительства. На площадке – за сотню человек и около 40 единиц техники. Пункт питания, который сможет за раз принять две тысячи спортсменов, будет работать в режиме нон-стоп 24 часа в сутки.
Чтобы превратить арену в столовую, строители растопили лёд в крытом катке. Но сразу же после Игр покрытие вернут на место.
Архитекторы уверяют: павильон для питания можно будет трансформировать в универсальный спортивный комплекс с просторными залами для занятия футболом, баскетболом, гандболом. В планах разместить здесь и теннисный корт.
Уже в сентябре павильон превратится в многофункциональный спортивный комплекс, который не только будет напоминанием о Вторых Европейских Играх, но и станет новым украшением столицы.
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Специально к Играм главную тренировочную арену по фигурному катанию в Каролинском переулке решили переделать в гигантскую столовую. В программе «Минск и...
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