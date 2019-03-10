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Зачем ко Вторым Европейским играм растопили лёд арены по фигурному катанию?

11.03.2019 15:52 — Разное | СТВ  
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Специально к Играм главную тренировочную арену по фигурному катанию в Каролинском переулке решили переделать в гигантскую столовую.

Зачем ко Вторым Европейским играм растопили лёд арены по фигурному катанию?

В программе «Минск и минчане» рассказываем, как будет организовано общественное питание в столице.

В ежедневном меню – свыше 250 блюд европейской, белорусской и азиатской кухни. Кроме этого, ассортимент планируется разбавить и наличием кошерной пищи.

Зачем ко Вторым Европейским играм растопили лёд арены по фигурному катанию?

Тарас Демура, начальник архитектурно-конструкторской мастерской УП «Минскпроект»:
На данный период идут работы на стройплощадке. Мы совместно начинали проект с участием подрядной организации, чтобы учесть возможность их работы с учётом того, что наши сроки сокращённые.

Зачем ко Вторым Европейским играм растопили лёд арены по фигурному катанию?

Сегодня на месте будущей столовой общей площадью порядка 6 тысяч кв. метров уже установлены два прочнейших пролёта диаметром 30 и высотой 80 метров. Объект возводят в условиях параллельного проектирования и строительства. На площадке – за сотню человек и около 40 единиц техники. Пункт питания, который сможет за раз принять две тысячи спортсменов, будет работать в режиме нон-стоп 24 часа в сутки.

Виталий Руцкий, главный архитектор УП «Минскпроект»:
Кухня организована в существующем Ледовом стадионе. Она приспособлена для размещения технологического оборудования. Оба здания соединены между собой переходной галереей, по которой осуществляется транспортировка приготовленной пищи.

Чтобы превратить арену в столовую, строители растопили лёд в крытом катке. Но сразу же после Игр покрытие вернут на место.

Алексей Паневский, начальник технологического отдела УП «Минскпроект»:
Гардеробы мы предполагаем к использованию существующие. А там, где у нас было спортивное ядро – ледовая площадка, там будет производственно-складская группа помещений. То есть это будет сердце объекта питания.

Зачем ко Вторым Европейским играм растопили лёд арены по фигурному катанию?

Архитекторы уверяют: павильон для питания можно будет трансформировать в универсальный спортивный комплекс с просторными залами для занятия футболом, баскетболом, гандболом. В планах разместить здесь и теннисный корт.

Алексей Паневский:
Один из залов аэробный тренажёрный зал, который будет развивать вестибулярный аппарат у будущих спортсменов, а также силовой тренажёрный зал. Здесь будет предусмотрен небольшой кафетерий. Здесь могут заниматься спортсмены с инвалидностью.

Уже в сентябре павильон превратится в многофункциональный спортивный комплекс, который не только будет напоминанием о Вторых Европейских Играх, но и станет новым украшением столицы.
 
Теги: Минск
 
 
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Специально к Играм главную тренировочную арену по фигурному катанию в Каролинском переулке решили переделать в гигантскую столовую. В программе «Минск и...
 
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