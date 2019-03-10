|
Национальная молодежная акция «Выбираем студотряд!» 11 марта стартовала в Беларуси
Новости Беларуси. Сотни ребят из разных уголков страны уже сейчас могут выбрать себе занятие на лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, к примеру, в 2019 году впервые молодые люди отправятся работать в Грузию. Кроме того, помощи белорусских студентов рады в России, Молдове, Казахстане. Те, кто уже активно проявил себя в предыдущих трудовых семестрах, а также ветераны студотрядовского движения сегодня поделились своим опытом с теми, кому еще только предстоит покорять трудовые высоты.
Карина Герман, студентка БГТУ:
Геннадий Близнецов, студент БГТУ:
Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:
Напомним, 2019-й объявлен Годом студенческих отрядов. В последнее время масштаб молодежных строек стремительно расширяется, как и растет число самих студотрядовцев. В 2018 году трудовое лето было у 26 тысяч молодых людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сотни ребят из разных уголков страны уже сейчас могут выбрать себе занятие на лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)