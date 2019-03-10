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Национальная молодежная акция «Выбираем студотряд!» 11 марта стартовала в Беларуси

11.03.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сотни ребят из разных уголков страны уже сейчас могут выбрать себе занятие на лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная молодежная акция «Выбираем студотряд!» 11 марта стартовала в Беларуси

Так, к примеру, в 2019 году впервые молодые люди отправятся работать в Грузию. Кроме того, помощи белорусских студентов рады в России, Молдове, Казахстане. Те, кто уже активно проявил себя в предыдущих трудовых семестрах, а также ветераны студотрядовского движения сегодня поделились своим опытом с теми, кому еще только предстоит покорять трудовые высоты.

Национальная молодежная акция «Выбираем студотряд!» 11 марта стартовала в Беларуси

Карина Герман, студентка БГТУ:
В прошлом году я начала участвовать в студенческом отряде от нашего университета. Мы облагораживали территорию вокруг своих общежитий, делали порядок в общежитии. Я завела очень много новых знакомств, друзей.

Национальная молодежная акция «Выбираем студотряд!» 11 марта стартовала в Беларуси

Геннадий Близнецов, студент БГТУ:
Очень понравилось. Все было интересно, новые знакомства, много чего узнал о трудоустройстве. Планирую в этом году пойти снова.

Национальная молодежная акция «Выбираем студотряд!» 11 марта стартовала в Беларуси

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:
Рассчитываем, что создадим трудовой проект на территории Республики Беларусь. Такой педагогический объект либо на территории Российской Федерации, либо на территории Республики Беларусь. Возможно, это будет всероссийский оздоровительный центр «Орленок».

Напомним, 2019-й объявлен Годом студенческих отрядов. В последнее время масштаб молодежных строек стремительно расширяется, как и растет число самих студотрядовцев. В 2018 году трудовое лето было у 26 тысяч молодых людей.
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Сотни ребят из разных уголков страны уже сейчас могут выбрать себе занятие на лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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