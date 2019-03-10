|
Напавший на инкассатора в Бресте мужчина приговорён к 7 годам колонии
Новости Беларуси. 7 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В Бресте огласили приговор напавшему на инкассатора мужчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разбойное нападение произошло в самом центре города в ноябре 2018 года. Тогда, чтобы завладеть выручкой банка, житель Бреста применил электрошокер. Молодой человек вырвал сумку с деньгами, завязалась потасовка. Однако убежать дальше соседних дворов преступнику не удалось. Задержал его напарник инкассатора. Как выяснилось в ходе следствия, деньги 33-летнему мужчине понадобились для открытия собственного дела.
Мария Бялт, старший помощник прокурора Бреста:
Свою вину мужчина признал. Несмотря на это, по решению суда ближайшие 7 лет он проведет в колонии усиленного режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 7 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В Бресте огласили приговор напавшему на инкассатора мужчине, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)