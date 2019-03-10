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Напавший на инкассатора в Бресте мужчина приговорён к 7 годам колонии

11.03.2019 14:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 7 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В Бресте огласили приговор напавшему на инкассатора мужчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напавший на инкассатора в Бресте мужчина приговорён к 7 годам колонии

Разбойное нападение произошло в самом центре города в ноябре 2018 года. Тогда, чтобы завладеть выручкой банка, житель Бреста применил электрошокер. Молодой человек вырвал сумку с деньгами, завязалась потасовка. Однако убежать дальше соседних дворов преступнику не удалось. Задержал его напарник инкассатора. Как выяснилось в ходе следствия, деньги 33-летнему мужчине понадобились для открытия собственного дела.

Напавший на инкассатора в Бресте мужчина приговорён к 7 годам колонии

Мария Бялт, старший помощник прокурора Бреста:
Преступление обвиняемый планировал заранее. За несколько дней до нападения купил в Минске электрошокер. Несколько дней подряд приходил к отделению банка, где следил за инкассаторами, смотрел их расписание. Также за несколько дней он взял у знакомых ключ от квартиры, в которой никто не проживал, для того, чтобы после совершения нападения там пережать время.

Напавший на инкассатора в Бресте мужчина приговорён к 7 годам колонии

Свою вину мужчина признал. Несмотря на это, по решению суда ближайшие 7 лет он проведет в колонии усиленного режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Напавший на инкассатора в Бресте мужчина приговорён к 7 годам колонии
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В Бресте огласили приговор напавшему на инкассатора мужчине, сообщили в программе...
 
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