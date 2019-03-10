Какую опасность таят весенние палы?...

Каждую весну, когда сходит снег и обнажает почву, многие граждане начинают сжигать сухую траву, заблуждаясь в том, что это полезно и необходимо. Каждое такое действие лишь разрушает хрупкий мира природы. Опасность весенних палов заключается не только в разрушении экосистемы, но и способно спровоцировать лесные и торфяные пожары.

Многочисленные возгорания сухой травы происходят как из-за неосторожного обращения с огнем граждан, так и в результате умышленных действий. Горение сухой растительности, как правило, неконтролируемое и распространяется на большие площади очень быстро. Зачастую оно представляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях даже жизни людей.

Так почему же нельзя все-таки выжигать сухую траву весной и какие от этого могут быть последствия?

Во-первых, это может привести к возникновению лесного пожара, который является страшным бедствием, поскольку он уничтожает всех лесных обитателей. Лесные пожары наносят огромный экономический и экологический ущерб.

Во-вторых, в результате палов происходит разрушение экосистемы. В условиях нашего климата трава перегнивает за зиму и не является преградой для новой. В то время как при палах гибнут семена растений как над поверхностью, так и в самой земле. Также в огне погибают насекомые и все живые существа, обитающие на земле, которые, к тому же, являются истребителями различных вредителей сада и огорода, и участвующие в процессе образования почвы. Сухая прошлогодняя трава – это не мусор, а источник питания, жилой дом и условия для жизни, созданные самой природой.

В-третьих, при сжигании травы гибнет полезная микрофлора почвы, которая помогает растениям противостоять болезням. На месте пожара нормальная жизнь растений и ее обитателей восстанавливается спустя 5-6 лет, а зачастую не восстанавливается никогда.

Чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности!

На территории приусадебных участков, вдоль дорог, улиц, а также полях и лугах запрещается выжигание сухой растительности, стерни. Допускается контролируемое разведение костров, размещение мангала (барбекю, гриля) при условии принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки, постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т.п.). После окончания приготовления пищи, сжигании мусора в костре, горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления. Размещать костры необходимо на расстоянии не менее 10 метров от зданий (сооружений), 20 метров от лесных массивов, 30 метров от скирд сена и соломы. Размещение специальных приспособлений для приготовления пищи необходимо на расстоянии не менее 4 метров от зданий (сооружений). Избегайте разведения костров в ветреную погоду.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, либо запрета на их посещение влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.

За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях, либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.

Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.

В 2018 году на территории Ивацевичского района в весенне-летний пожароопасный период из-за нарушений правил пожарной безопасности при разведении костров гражданами, подразделениям РОЧС 2 раза приходилось бороться с огненной стихией в целях спасения хозяйственных строений. Также спасателями ликвидирован 21 случай возгорания сухой травы, 10 торфяных пожаров и 3 случая возгораний лесных массивов.

К административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности и незаконное сжигание сухой растительности было привлечено 8 граждан.

Районный отдел по ЧС напоминает: будьте бдительны и соблюдайте меры пожарной безопасности! Не допускайте сжигание сухой растительности, берегите себя и свое имущество! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам 101 или 112.

Владислава Пархомик, ст. инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.