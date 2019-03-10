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В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси

11.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В национальном парке "Беловежская пуща" 9 марта Деды Морозы из 12 резиденций Беларуси заключили договор о создании Союза Морозов Беларуси. 
 
Суть необычного проекта заключается в обмене опытом и улучшении оказания туристических услуг между резиденциями Дедов Морозов по всей республике. Также одной из целей союза является создание образа национального Деда Мороза и его семьи, которые были бы интересны современной молодежи. На снимке: Дед Мороз из Августовского канала во время подписания договора.
 
В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси
В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси
В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси
В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси
В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси
В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси
В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси
В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси
В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси
 
 
 
 
 
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В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси
 
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