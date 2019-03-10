В Беловежской пуще подписан договор о создании Союза Морозов Беларуси

Суть необычного проекта заключается в обмене опытом и улучшении оказания туристических услуг между резиденциями Дедов Морозов по всей республике. Также одной из целей союза является создание образа национальногои его семьи, которые были бы интересны современной молодежи. На снимке: Дед Мороз из Августовского канала во время подписания договора.