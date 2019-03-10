Интернет-реклама в России впервые обогнала по объемам телевизионную





Темпы роста рекламного рынка России по итогам 2018 года замедлились и составили 12 против 14% в 2017-м. Лучшая динамика у интернет-рекламы - рост 22%. По итогам прошлого года этот сегмент впервые стал крупнейшим, оттеснив ТВ.

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) обнародовала свою оценку затрат рекламодателей в 2018 году. Так, на продвижение товаров и услуг в основных медиа они потратили почти 469 млрд российских рублей без НДС, что на 12% больше уровня 2017-го. Таким образом, динамика этого показателя оказалась ниже, чем годом ранее. В 2017-м объем российского рынка рекламы составил 417 млрд рублей, что на 14% больше, чем в 2016 году, пишет РБК .

Как и в предыдущие годы, наилучшую динамику увеличения рекламных доходов - на 22%, до 203 млрд рублей, - продемонстрировал сегмент интернета. Такая же была и в прошлом году. Как отмечают эксперты АКАР, в 2018-м интернет впервые стал самым крупным по итогам года медиасегментом российского рекламного рынка, оттеснив на второе место телевидение.

В отдельно взятом третьем квартале 2017-го интернет уже опережал ТВ-рекламу. Однако по итогам всего года телевидение вернуло себе лидерство: рекламные доходы вещателей составили 170,9 млрд рублей, а интернет-площадок - 166,3 млрд рублей.

Доходы сегмента ТВ в 2018 году показали более скромный рост - на 9%, до 187 млрд рублей, против 13% по итогам 2017-го. Незначительный прирост - на 3%, до 16,9 млрд рублей, продемонстрировал сегмент наружной рекламы.

Рынок радиорекламы остался на уровне прошлого года - 16,9 млрд рублей. Рекламные доходы издателей снова снизились: в этот раз на 12%, до 18 млрд рублей.

Крупнейшие игроки сегмента интернет-рекламы «Яндекс» и Mail.Ru Group - публичные компании, и соответственно, их финансовые результаты можно сопоставлять с оценками АКАР. Так, доходы от рекламы «Яндекса», на сегодня крупнейшей компании Рунета, росли вместе с рынком: ее рекламная выручка по итогам 2018 года увеличилась на 22%, до 101,1 млрд рублей.

Доходы Mail.Ru Group от онлайн-рекламы продолжили расти быстрее рынка. В 2018 году рекламная выручка владельца портала mail.ru, соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», мессенджера TamTam и других проектов увеличилась на 38,6%, до 31,9 млрд рублей. Годом ранее динамика этого показателя у Mail.Ru Group равнялась 29%, доходы от рекламы составили при этом 23,8 млрд рублей.