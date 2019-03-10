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Белорусы назвали лучший бренд страны

11.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Белорусы назвали лучший бренд страны

Гран-при премии «Бренд года-2018» и звание «Достояние республики» досталось компании «Савушкин продукт». Брестский производитель также победил во всех молочных категориях (молочная продукция, йогурты и сыры) и взял «золото» как «Социально ответственный бренд».

Лучшие бренды страны выбирали потребители и профессиональное жюри. Все торговые марки оценивались по двум факторам – знание и предпочтение.

«Бренд года» является первым в Беларуси профессиональным конкурсом в сфере маркетинга и брендинга. Конкурс проводится уже 17 лет и собирает сотни участников в различных категориях.

Коммуникационное агентство PR Vision.

 
 
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