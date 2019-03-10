Главврач Дубровенской больницы рассказала о планируемых изменениях в системе здравоохранения района





Хозяйство новому главному врачу УЗ «Дубровенская центральная районная больница» Анжелике МИРЕНКОВОЙ досталось непростое, требующее материальных и моральных вложений. Хотя в системе здравоохранения района за последние 2 года сделано уже немало, проблем и забот сегодня хватает.

Со своими обязанностями руководителя Анжелика Анатольевна справляется вполне успешно. Не последнюю роль в этом сыграл предыдущий опыт работы и, конечно же, ее личные качества. Об этом, а также задачах, которые стоят перед здравоохранением Дубровенщины на текущий год, — в интервью с главврачом.

—Анжелика Анатольевна, сегодня главврачу недостаточно быть просто хорошим клиницистом и организатором. Он должен разбираться в менеджменте, экономике. И этому нигде не учат…

—Этому учит жизнь. У меня за плечами есть опыт работы на административных должностях — заведующим отделением, начальником медицинской части, заведующим поликлиникой.

Я окончила Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский институт по специальности «лечебное дело», в 2003 г. — клиническую ординатуру по специальности «Терапия» на кафедре терапии № 2 ФПК ВГМУ, потом аспирантуру по специальности «Кардиология» на кафедре факультетской терапии ВГМУ. Прошла переподготовку по специальностям «Клиническая кардиология» и «Организация здравоохранения». До назначения на должность главврача Дубровенской ЦРБ работала на кафедре факультетской терапии.

—Как оцениваете сегодняшнее состояние доставшегося в наследство «хозяйства»?

—Много чего здесь уже сделано. Проведены ремонты гинекологического, приемного, отделения скорой медицинской помощи. Они на сегодня оснащены современным оборудованием. Планируем проведение текущего ремонта терапевтического отделения больницы, поликлиники. Задач на текущий год поставлено много, да и проблем еще достаточно. Однако все это в какой-то степени компенсируется квалификацией дубровенских медиков. Могу сказать с полной уверенностью, что большинство из них — высокопрофессиональные, опытные специалисты. Есть, у кого учиться молодым кадрам.

—Решение каких проблем ставите во главу угла?

—У нас самая острая проблема — нехватка врачебных кадров. Однако уже в августе этого года ожидается прибытие молодых специалистов. Это врачи общей практики, хирург, оториноларинголог, психиатр. К тому же теперь для специалистов, пополняющих наш коллектив, будут созданы все условия. Продолжается реконструкция здания инфекционного отделения больницы, которое ориентировочно к августу станет малосемейным общежитием для медицинских работников.

Несмотря на недостаток врачебных кадров, мы всегда готовы идти навстречу людям. Если есть необходимость в дополнительных консультациях или обследованиях, то направляем в лечебные учреждения Оршанского района, Витебска, межрайонный центр Орши. Будем и дальше работать на благо сохранения здоровья дубровенцев, своевременно выявлять и лечить заболевания, создавая при этом комфортные условия для пациентов, а также обеспечивая доступность и качество оказания медицинской помощи. Иными словами, планомерно решать все поставленные задачи для достижения целей.

—А как вы сами укрепляете свое здоровье? Как выглядит ваш «список ЗОЖ»?

—Я стараюсь придерживаться правильного, здорового питания, больше двигаться. Как только позволяет возможность — занимаюсь плаванием. А вообще, в приоритетах — позитивные мысли и оптимистичное настроение.

—Спасибо за беседу.