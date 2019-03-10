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Иван Колпаков, которого обвиняли в харрасменте, вернулся на пост главреда «Медузы»

11.03.2019 14:55 — Разное | KYKY  
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Иван Колпаков, который четыре месяца назад «громко» ушел с поста главного редактора «Медузы», вернулся в издание. На ту же должность, пишет tjournal.ru. 

Решение о возвращении Ивана приняла генеральный директор издания Галина Тимченко. «Я считаю случившееся тяжелым опытом, но одновременно и серьезным уроком на будущее. Я глубоко сожалею о том, что произошло. Понимаю, что решение конфликтов должно быть системным, мы разрабатываем правила и процедуры, в соответствии с которыми будем действовать. Уверена, что мы сможем избежать повторения подобных инцидентов. Возможно, мы учимся медленнее, чем хотелось бы, но мы умеем учиться на своих ошибках», – заявила Тимченко. 

Почему Иван Колпаков сам ушел с должности 

В ноябре 2018 года «Медуза» отмечала в Риге день рождения. Примерно в четыре утра тогда еще главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников «Медузы» и сказал: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет» − после чего ушел. Девушка сама об этом рассказала. Она также попросила сохранить анонимность. Иван не помнит, что именно произошло, но признает, что такое могло случиться.

Через несколько дней муж девушки рассказал на редколлегии об инциденте. Колпаков, который в этот момент ехал в аэропорт, сразу отменил командировку и вернулся в офис. Он собрал экстренную редколлегию, чтобы объясниться. Иван лично извинился перед мужем пострадавшей, а вечером письменно − перед самой девушкой (она отказалась от встречи). Редакция была в растерянности, потому что в издании нет никаких правил и процедур для таких случаев. На следующий день Колпаков предложил временно отстранить его от должности. Экстренный совет директоров занялся расследованием инцидента. Исполняющим обязанности главреда назначили Галину Тимченко, гендиректора издания. В четверг редакция решила рассказать о происходящем − иначе у читателей распространятся слухи. 

В ходе расследования экстренный совет директоров разговаривал с участниками инцидента и добровольно опросил сотрудников «Медузы». В итоге Совет директоров определил, что сказанное девушкой − правда. При этом нет оснований считать, что Колпаков когда-либо прежде позволял себе подобное. Большинство сотрудников «Медузы» высказались за то, чтобы Колпаков остался главредом издания, но назвали его поведение на вечеринке неприемлемым. 

После двухнедельного отстранения Колпаков вернулся на свою должность − за это выступало большинство редакции. Но спустя несколько дней он сам подал в отставку, чтобы остановить кризис внутри издания

С ноября 2018 года по март обязанности главного редактора «Медузы» исполняла управляющий редактор Татьяна Ершова. После возвращения Колпакова она станет редакционным директором «Медузы».

 
 
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Иван Колпаков, который четыре месяца назад «громко» ушел с поста главного редактора «Медузы», вернулся в издание. На ту же должность, пишет tjournal.ru.  Решение о...
 
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