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У православных верующих сегодня начался Великий пост

11.03.2019 14:59 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Великий пост — это прежде всего важнейшая духовная работа для человека, период приближения себя к Богу и отдаления от земных удовольствий и соблазнов. 

Этот пост, как известно, предшествует Пасхе и длится семь недель – с одиннадцатого марта по двадцать седьмое апреля.48 дней православного поста разделены на следующие периоды:

1. Святая четыредесятница — первые пять недель и следующие за ними пять дней поста, то есть ровно 40 дней от его начала (в 2019 году это период с 11 марта по 19 апреля). Смысл этих начальных 40 дней в воспоминании о долгой молитве Христа в пустыне, когда Спаситель боролся с искушениями.
2. Лазарева суббота (в 2019 году — 20 апреля) — воспоминание чуда воскрешения Христом Лазаря, которое удостоверило грядущее воскрешение всех умерших.
3. Вход Господень в Иерусалим (известное также как вербное воскресенье, в 2019 году это 21 апреля) — воспоминание о торжественном въезде Христа в Иерусалим, описанное во всех Евангелиях.
4. Страстная седмица — последние шесть дней поста (в 2019 году — с 22 по 27 апреля), когда вспоминаются главные события последних дней жизни Христа, его казнь и погребение. Подготовка к празднику чуда воскрешения — Пасхе.

Во время Великого поста запрещается употреблять в пищу продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца и рыбу. Строго-настрого запрещены фастфуд и сладкие лакомства. Также необходимо некоторые дни воздержаться от употребления масла. Среда и пятница, как правило, это дни сухоядения. По воскресеньям позволяется небольшое количество вина. А на Благовещение и Вербное воскресенье – рыба. В большинстве дней Великого поста разрешено кушать только раз в день. В субботу и воскресенье можно поесть дважды в день. Многие верующие первые трое суток не кушают вообще.

Священнослужители напоминают, что постить могут не все. Беременным женщинам, тем, кто выполняет тяжелый физический труд, больным и престарелым пост облегчается.
В Великий пост также рекомендуется отказаться от курения, употребления алкогольных напитков, увеселительных мероприятий.

 

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Великий пост — это прежде всего важнейшая духовная работа для человека, период приближения себя к Богу и отдаления от земных
 
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