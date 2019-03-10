﻿ Пасхальные корзины и вербы. В Гродно пройдет выставка «Велікодны падарунак». 21.by
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Пасхальные корзины и вербы. В Гродно пройдет выставка «Велікодны падарунак»

11.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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20 марта в выставочном зале Гродненского областного методического центра народного творчества  откроется областная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Велікодны падарунак».
 
Главная цель выставки – рассказать и показать все многообразие, связанное с праздником Пасхи. 
 
На выставке-конкурсе будут представлены работы талантливых мастеров народного творчества, ремесленников на пасхальную тематику; можно будет познакомиться с творчеством носителей элементов нематериального культурного наследия Гродненщины.
 
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «лучшая коллекция пасхальных яиц»;
 
— «лучшая коллекция пасхальных открыток»;
 
— «лучшие пасхальные корзины»;
 
Пасхальные корзины и вербы. В Гродно пройдет выставка «Велікодны падарунак»
 
— «лучшее декоративное панно»;
 
— «лучшая коллекция пасхальных верб».
 
Результаты выставки-конкурса подведет компетентное жюри 13 апреля в Гродно во время регионального праздника-ярмарки изделий ремесленников «Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня». Выставка-конкурс продлится до 30 апреля.
 
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Теги: знакомства, Гродно
 
 
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20 марта в выставочном зале Гродненского областного методического центра народного творчества  откроется областная выставка-конкурс декоративно-прикладного...
 
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