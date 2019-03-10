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Пасхальные корзины и вербы. В Гродно пройдет выставка «Велікодны падарунак»
11.03.2019 — Разное | Вороновская газета
20 марта в выставочном зале Гродненского областного методического центра народного творчества откроется областная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Велікодны падарунак».
Главная цель выставки – рассказать и показать все многообразие, связанное с праздником Пасхи.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «лучшая коллекция пасхальных яиц»;
— «лучшая коллекция пасхальных открыток»;
— «лучшие пасхальные корзины»;
— «лучшее декоративное панно»;
— «лучшая коллекция пасхальных верб».
Результаты выставки-конкурса подведет компетентное жюри 13 апреля в Гродно во время регионального праздника-ярмарки изделий ремесленников «Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня». Выставка-конкурс продлится до 30 апреля.
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20 марта в выставочном зале Гродненского областного методического центра народного творчества откроется областная выставка-конкурс декоративно-прикладного...
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