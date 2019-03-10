БАТЭ подписал контракт с российским защитником

Российский защитник Джамалдин Ходжаниязов перешел в составе борисовского БАТЭ, сообщает официальный сайт чемпионов Беларуси.



Фото: ФК БАТЭ

Новобранец «желто-синих» родился в туркменском городе Байрамали. Является воспитанником тольяттинской футбольной Академии имени Юрия Коноплева.

По завершении обучения в феврале 2013 года заключил контракт с санкт-петербургским «Зенитом», дебют за главную команду которого состоялся через четыре месяца — 26 июля в домашнем противостоянии с краснодарской «Кубанью» (1:1). Однако в составе «сине-бело-голубых» закрепиться не удалось — ставка там делалась на высококвалифицированных легионеров. Участь перспективных ребят заключалась в выступлениях за молодежные команды «Зенита» и в арендах в другие клубы. Сия судьба не миновала и Ходжаниязова.

Отдушиной для Джамалдина стали вызовы в различные сборные России. В 2012−13 годах защищал цвета юношеской, вместе с которой завоевал звание чемпиона Европы (U-17). В финале в серии пенальти были повержены сверстники из Италии. А Ходжаниязов оказался в числе тех, кто реализовал один из ударов с «точки» в послематчевой лотерее. К тому же явился автором первого гола сборной России на данном турнире (в ворота украинцев).

Спустя два года уже в рядах юниорской сборной выиграл серебряные награды континентального первенства (U-19). В решающей стадии россияне потерпели поражение от испанцев (0:2).

В феврале-2014 Джамалдин на правах аренды перешел в пермский «Амкар», в котором выступал до конца сезона, а затем вернулся в «Зенит». В конце лета-2015 заключил трехлетний контракт с «Орхусом», только-только пробившимся в элитный дивизион чемпионата Дании. И если в первенстве страны дела дружины шли так себе, то в Кубке-2016 она добралась до финала, где в драматичном поединке уступила «Копенгагену» (1:2).

Летом-2017 стороны по обоюдному согласию прекратили сотрудничество. Ходжаниязов на правах свободного агента перебрался в санкт-петербургское «Динамо» (Д2). По окончании сезона стал футболистом калининградской «Балтики», провел в ее составе два матча и присоединился к екатеринбургскому «Уралу». В конце января нынешнего года Ходжаниязов расстался с этим клубом.