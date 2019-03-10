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Белорус стал дублером в «лунном» эксперименте

11.03.2019 16:06 — Разное | Tut.by  
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Мандатная комиссия утвердила состав экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS, сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Белорус вошел в дублирующий состав эксперимента, пишет ТАСС.


На фото Даниил Дубарь

Напомним: SIRIUS — совместный проект Института медико-биологических проблем Российской академии наук и NASA. Его главная цель — «исследования психологии и работоспособности человека в длительной изоляции для поддержания будущих исследований на МКС, а также уменьшения рисков в перспективных космических исследовательских миссиях».

Проще говоря, группа ученых четыре месяца будет находиться в полной изоляции в специальном комплексе из нескольких блоков для имитации полета на Луну, построенном в Москве.

В эксперименте примут участие шесть человек, из них три девушки. Командиром экипажа утвержден космонавт Евгений Тарелкин, бортинженером — Дарья Жидова, врачом — Стефания Федяй, испытателями-исследователями — Рейнхолд Повилаитис, Анастасия Степанова и Аллен Миркадыров. Полина Кузнецова и Даниил Дубарь назначены дублерами.

Даниил Дубарь — сотрудник минского ботанического сада. По его словам, медицинский отбор для участия в проекте SIRIUS 18/19 он начал проходить в октябре прошлого года еще в Беларуси. Сами испытания практически не отличались от тех, что проходят настоящие космонавты.

 
 
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SIRIUS - совместный проект Института медико-биологических проблем Российской академии наук и NASA.
 
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