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В Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия о порядке перемещения товаров в МПО

11.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия о порядке перемещения товаров в МПО

С 1 января 2019 г. увеличилась норма беспошлинного ввоза товаров  для личного пользования в  международных почтовых отправлений (МПО). Кроме того,  теперь в некоторых случаях получатель МПО может выступить декларантом.

13 марта с 10.00 до 11.00 в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия на тему: «Порядок перемещения товаров посредством международных почтовых отправлений». Начальник отдела организации таможенного контроля Павел Анатольевич Людчик ответит на ваши вопросы в рамках данной темы по телефону 8-017-218-95-35.


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С 1 января 2019 г. увеличилась норма беспошлинного ввоза товаров  для личного пользования в  международных почтовых отправлений (МПО). Кроме того, 
 
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