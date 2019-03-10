ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хотимчане проводили зиму песнями и масленичными блинами

11.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня у православных христиан начался Великий пост. Это время не просто ограничения себя в еде, а испытание своей веры и духа. Священнослужители призывают не забывать, что цель поста — очистить душу, сблизиться с Господом, ступить на правильный жизненный путь перед большим церковным праздником — Пасхой.

Предшествует же Великому посту – Масленица – один из самых веселых праздников в году, празднование которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины.

Блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны. Народ прощается с зимой, радуется теплым денькам, и, конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов. А их, кстати, любят практически все: в рамках онлайн-опроса в группе “ОК” в любви к блинчикам признались 93,3% респондентов.

Масленица в минувшую субботу прошла и в райцентре. Все по традиция, хоть и языческим. Чучело зимы сожжено. Песни веселые спеты. Масленичный столб покорен.

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня у православных христиан начался Великий пост. Это время не просто ограничения себя в еде, а испытание своей веры и духа. Священнослужители призывают не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Родился в рубашке: "Фиат" упал в мелиоративный канал, но водитель выжил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика