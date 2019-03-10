Хотимчане проводили зиму песнями и масленичными блинами

Сегодня у православных христиан начался Великий пост. Это время не просто ограничения себя в еде, а испытание своей веры и духа. Священнослужители призывают не забывать, что цель поста — очистить душу, сблизиться с Господом, ступить на правильный жизненный путь перед большим церковным праздником — Пасхой.

Предшествует же Великому посту – Масленица – один из самых веселых праздников в году, празднование которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины.

Блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны. Народ прощается с зимой, радуется теплым денькам, и, конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов. А их, кстати, любят практически все: в рамках онлайн-опроса в группе “ОК” в любви к блинчикам признались 93,3% респондентов.

Масленица в минувшую субботу прошла и в райцентре. Все по традиция, хоть и языческим. Чучело зимы сожжено. Песни веселые спеты. Масленичный столб покорен.