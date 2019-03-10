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ПЛАН РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, посвященных празднованию 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления института президентства.

11.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Март

Размещение информационных материалов и выступлений в районной газете «Авангард», посвященных 25-летию со дня принятия  Конституции Республики Беларусь и становления института президентства, на сайте издания  и официальном сайте райисполкома.

Проведение в трудовых коллективах района выступлений, бесед, лекций, посвященных 25-летию со дня принятия  Конституции Республики Беларусь и становления института президентства.

Организация выпуска стенгазет, посвященных праздничной дате, в учреждениях образования.

Организация книжных выставок, бесед, обзоров, посвященных 25-летию со дня принятия  Конституции Республики Беларусь и становления института президентства в учреждениях культуры и образования.

15 марта в историко-краеведческом музее пройдет торжественный  вечер «Мы – граждане Республики Беларусь!» (вручение паспортов и изданий Конституции Республики Беларусь гражданам Республики Беларусь, достигшим 14-летнего возраста).

15 марта в центральном районном доме культуры состоится праздничный концерт «Мы – граждане Беларуси!»

Акция «Мы – граждане Беларуси!», (круглые столы, информационные часы) РО ОО «БРСМ».

Проведение единого дня информирования по тематике, приуроченной к празднованию 25-летию со дня принятия  Конституции Республики Беларусь и становления института президентства.

Организация и проведение «Турнира знатоков Конституции Республики Беларусь» РО ОО «БРСМ».

Март – май

Проведение:

­- акции «Мы – граждане Беларуси!»;

— вручение изданий Конституции Республики Беларусь выпускникам учреждений общего среднего образования района;

— проведение в течение 2019 года в учреждениях образования тематических бесед, круглых столов, кинопоказов, классных часов, лекториев, посвященных празднованию 25-летию со дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления института президентства;

— проведение тематических выставок «Идеология белорусского государства», «Листая страницы истории…» в музеях, библиотеках учреждений образования;

— акций «Самым родным и любимым»;

— конкурсов и выставок рисунков, фотоконкурсов «25 лет Конституции Республики Беларусь».

На протяжении года

Размещение на информационных стендах учреждений, организаций тематических информационных материалов.

 
 
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Март Размещение информационных материалов и выступлений в районной газете «Авангард», посвященных 25-летию со дня принятия  Конституции Республики...
 
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