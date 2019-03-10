Жителя Рогачева будут судить за комментарий в соцсетях

Суть правонарушения в том, что еще 27 сентября прошлого года на своей странице в соцсети «Фейсбук» мужчина поделился публикацией заблокированного сайта анархистской группы «Прамень».





«В райотделе капитан милиции Дмитрий Мозоковский предъявил скан моей странички в Фейсбуке. Комментируя в группе «За Европейскую Беларусь» материал под названием «Спецназовец из Слуцка до смерти забил двухлетнюю дочь», я написал: шунявский «театрал». Оказалось, что эта информация с заблокированного сайта анархистов, который включен в список экстремистских», - объясняет мужчина.





По мнению правозащитника Леонида Судаленко, государственные органы слишком широко трактуют само понятие «экстремизм».





«Берут любую социальную сеть, любую группу, которая критикует действующую власть, и признают ресурс экстремистским. Мне неизвестно, почему коммент информации об убийстве сотрудником милиции двухлетнего ребенка приравнен к экстремизму. У нас каждый, кто не согласен с властью – уже экстремист.





Если есть ограничение на распространение информации, то должно быть объяснение - какую цель преследует данное ограничение? Это затрагивает права и свободы иных граждан, национальную безопасность, территориальную целостность государства», - прокомментировал ситуацию Судаленко.









Петра Марковского. Мужчина в соцсети «Фейсбук» поделился публикацией «Что делать, если вас загоняют в БРСМ. Советы от анархистов». Напомним, 7 марта в Гомеле за распространение экстремистских материалов начался административный процесс в отношении жителя областного центра. Мужчина в соцсети «Фейсбук» поделился публикацией «Что делать, если вас загоняют в БРСМ. Советы от анархистов».





Согласно ч.2 статьи 17.11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в список экстремистских материалов влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или даже административный арест до 15 суток.