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Жителя Рогачева будут судить за комментарий в соцсетях
19 марта в суде Рогачевского района начнется административный процесс в отношении местного жителя Сергея Алексейкова. Против его составили административный протокол, обвинив в распространении экстремистских материалов (статья 17.11 КоАП).
Суть правонарушения в том, что еще 27 сентября прошлого года на своей странице в соцсети «Фейсбук» мужчина поделился публикацией заблокированного сайта анархистской группы «Прамень».
«В райотделе капитан милиции Дмитрий Мозоковский предъявил скан моей странички в Фейсбуке. Комментируя в группе «За Европейскую Беларусь» материал под названием «Спецназовец из Слуцка до смерти забил двухлетнюю дочь», я написал: шунявский «театрал». Оказалось, что эта информация с заблокированного сайта анархистов, который включен в список экстремистских», - объясняет мужчина.
По мнению правозащитника Леонида Судаленко, государственные органы слишком широко трактуют само понятие «экстремизм».
«Берут любую социальную сеть, любую группу, которая критикует действующую власть, и признают ресурс экстремистским. Мне неизвестно, почему коммент информации об убийстве сотрудником милиции двухлетнего ребенка приравнен к экстремизму. У нас каждый, кто не согласен с властью – уже экстремист.
Если есть ограничение на распространение информации, то должно быть объяснение - какую цель преследует данное ограничение? Это затрагивает права и свободы иных граждан, национальную безопасность, территориальную целостность государства», - прокомментировал ситуацию Судаленко.
Напомним, 7 марта в Гомеле за распространение экстремистских материалов начался административный процесс в отношении жителя областного центра Петра Марковского. Мужчина в соцсети «Фейсбук» поделился публикацией «Что делать, если вас загоняют в БРСМ. Советы от анархистов».
Согласно ч.2 статьи 17.11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в список экстремистских материалов влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или даже административный арест до 15 суток.
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19 марта в суде Рогачевского района начнется административный процесс в отношении местного жителя Сергея Алексейкова. Против его составили административный...
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