В Речице девочка убегала от напавшей на нее собаки и попала под машину

В Речице девочка, убегая от собаки, попала под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.



Фото: ГАИ

Инцидент произошел днем 9 марта на улице Чапаева. По информации ГАИ, 36-летний водитель Volkswagen Golf ехал со стороны улицы Ленина в направлении улицы Сыдько и совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги из-за напавшей на нее собаки.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.