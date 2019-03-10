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В Речице девочка убегала от напавшей на нее собаки и попала под машину
В Речице девочка, убегая от собаки, попала под колеса автомобиля. Об этом
Инцидент произошел днем 9 марта на улице Чапаева. По информации ГАИ, 36-летний водитель Volkswagen Golf ехал со стороны улицы Ленина в направлении улицы Сыдько и совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги из-за напавшей на нее собаки.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
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Инцидент произошел днем 9 марта на улице Чапаева.
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