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В Беларуси зафиксировали рекордную месячную инфляцию за последние три года

11.03.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси годовая инфляция в феврале ускорилась до 6,2% (месяцем ранее она составляла 5,8%). Больше всего в годовом выражении выросли цены на услуги и непродовольственные товары. При этом в феврале зафиксировали рекордную месячную инфляцию — 1,3% по сравнению с январем, сообщает Белстат. В последний раз товары и услуги так заметно дорожали в феврале 2016 года — на 2,9%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В феврале продовольственные товары подорожали на 1,1% (в годовом выражении — на 2,5%), непродовольственные — на 0,2% (за год — на 1%), а платные услуги — на 3,2% (в годовом выражении — на 3,5%).

Месячная инфляция в феврале составила 1,3%. В последний раз товары и услуги так заметно дорожали в феврале 2016 года — на 2,9%. При этом в мае и июле 2018 года в Беларуси и вовсе фиксировали дефляцию, как и в июле и августе 2017 года, а также августе 2016 года.

Власти прогнозируют, что инфляция в текущем году должна составить не более 5,3%, в 2020 году — не более 5%. В 2021 году ожидается рост потребительских цен в пределах 4,5%.

 
 
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В Беларуси годовая инфляция в феврале ускорилась до 6,2% (месяцем ранее она составляла 5,8%). Больше всего выросли цены на услуги и непродовольственные товары.
 
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