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Россельхознадзор задержал 640 килограмм сверчков из Беларуси
11.03.2019 17:11 — Разное | Ежедневник
Россельхознадзор пресек поставку в Москву 640 кг замороженных сверчков из Беларуси. Насекомые перевозились в коробках без необходимых документов.
Как сообщили "Ежедневнику" в Россельхознадзоре, мобильной группой Брянской таможни в районе пгт Красная Гора был остановлен автомобиль под управлением гражданина Беларуси, в грузовом отсеке которого обнаружено 39 коробок с замороженными сверчками общим весом 640 кг.
При осуществлении последующего досмотра, специалисты установили, что согласно имевшимся товаротранспортным документам, производителем и отправителем сверчков значилось минское ООО «ОНТО Биотехнологии», а следовали они в Москву.
Вместе с тем необходимые ветеринарные сопроводительные документы на груз отсутствовали.
Кроме того, на упаковках отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании, производителе, условиях транспортировки, дате производства и сроках годности перевозимого груза.
В результате в соответствии с действующим ветеринарным законодательством замороженные сверчки неизвестного происхождения утилизированы в ГУП «Унечский ветсанутильзавод».
Сверчки сегодня являются ходовым товаром в Москве и используются в качестве корма для рептилий, которые очень популярны среди жителей первопрестольной.
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Россельхознадзор пресек поставку в Москву 640 кг замороженных сверчков из Беларуси. Насекомые перевозились в коробках без необходимых документов.
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