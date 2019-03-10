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Россельхознадзор задержал 640 килограмм сверчков из Беларуси

11.03.2019 17:11 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор задержал 640 килограмм сверчков из Беларуси

Россельхознадзор пресек поставку в Москву 640 кг замороженных сверчков из Беларуси. Насекомые перевозились в коробках без необходимых документов.

Как сообщили "Ежедневнику" в Россельхознадзоре, мобильной группой Брянской таможни в районе пгт Красная Гора был остановлен автомобиль под управлением гражданина Беларуси, в грузовом отсеке которого обнаружено 39 коробок с замороженными сверчками общим весом 640 кг.

При осуществлении последующего досмотра, специалисты установили, что согласно имевшимся товаротранспортным документам, производителем и отправителем сверчков значилось минское ООО «ОНТО Биотехнологии», а следовали они в Москву.

Вместе с тем необходимые ветеринарные сопроводительные документы на груз отсутствовали.

Кроме того, на упаковках отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании, производителе, условиях транспортировки, дате производства и сроках годности перевозимого груза.

В результате в соответствии с действующим ветеринарным законодательством замороженные сверчки неизвестного происхождения утилизированы в ГУП «Унечский ветсанутильзавод».

Сверчки сегодня являются ходовым товаром в Москве и используются в качестве корма для рептилий, которые очень популярны среди жителей первопрестольной.

 
 
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Россельхознадзор пресек поставку в Москву 640 кг замороженных сверчков из Беларуси. Насекомые перевозились в коробках без необходимых документов.
 
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