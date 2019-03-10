Борцы встретились в Смолевичах

В спортивном зале борьбы ГУ «СДЮШОР Смолевичского райисполкома» прошел открытый турнир по вольной борьбе.

В соревнованиях приняли участие более 150 борцов из семи команд.





Главным судьей состязаний выступил старший тренер Смолевичской СДЮШОР по вольной борьбе Сергей Владимирович Цапов, также судил борцов тренер Смолевичской СДЮШОР по вольной борьбе Дмитрий Алексеевич Зараковский.

Поединки были захватывающими, каждый из участников выкладывался по полной.





Среди воспитанников Смолевичской СДЮШОР чемпионами в своих категориях стали Милана Рыжова, Максим Шиманович, Артем Русакович и Геворг Никотосяк.

Вторыми стали Антон Силич, Василий Пашкевич, Николай Столяров, Матвей Ефимчик, Ангелина Есьман, Валерия Караневич. Бронзовые медали турнира завоевали Софья Антонова, Матвей Холодинский, Николай Костючков, Никита Рунец, Никита Жуков, Артем Чарей, Кирилл Дегтяр, Никита Ломоносов, Артем Гоцман.





В завершение турнира начальник управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Илона Юрьевна Гриневецкая и директор СДЮШОР Андрей Евгеньевич Сорока вручили победителям дипломы, медали, кубки и призы.

Сергей Владимирович Цапов поблагодарил участников за захватывающие состязания, пожелал им успехов в спортивной и учебной деятельности.





Сергей Владимирович выразил благодарность директору ООО «Трейд Ким» Олегу Станиславовичу Статкевичу за оказание материальной помощи в приобретении призов для участников турнира.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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