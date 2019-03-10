Цветы и поздравления – прекрасным мамам

Отличный подарок активным и успешным женщинам подготовил районный исполнительный комитет совместно с творческими коллективами Смолевиччины. Мероприятие, состоявшееся в стенах городского Дома культуры, вышло по-весеннему душевным, теплым и трогательным.

Указом Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2019 года Орденом Матери были награждены Ирина Константиновна Бузо, в семье которой воспитываются пять сыновей – гордость и опора родителей, а также Елена Петровна Мякинник, воспитывающая вместе с мужем двоих сыновей и троих очаровательных дочерей. Ордена Матери и цветы им вручил первый заместитель председателя Смолевичского райисполкома — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Руслан Анфимович Михалевич.

Заслуженными наградами за добросовестный плодотворный труд, высокий уровень деловых и профессиональных качеств Почетной грамотой Смолевичского райисполкома были отмечены заведующий вокальным отделением, учитель по классу вокала государственного учреждения образования «Смолевичская детская школа искусств» Надежда Валерьевна Новинская, а также заведующий учебно-методическим кабинетом управления по образованию, спорту и туризму Оксана Анатольевна Пиляк.





Со своими поздравлениями к женщинам-труженицам района, которые своим трудом, творчеством, знаниями и умениями вносят весомый вклад в развитие всех сфер, обратилась председатель районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева, возглавляющая районную организацию РОО «Белая Русь». Она поблагодарила трудолюбивых и добросовестных женщин за их работу и старания на благо малой родины и вручила Почетную грамоту Минского областного Совета депутатов учителю физической культуры и здоровья государственного учреждения образования «Заболотская средняя школа» Марине Михайловне Панченко. За многолетний труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение должностных обязанностей и активную гражданскую позицию Почетной грамотой Смолевичского районного Совета была отмечена заместитель начальника финансового отдела Смолевичского райисполкома Елена Васильевна Кварацхелия; врач-терапевт терапевтического отделения учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница» Валентина Самуиловна Артишевская. Благодарностью председателя Смолевичского районного Совета депутатов были награждены заместитель директора по идеологической работе РСУП «Шипяны-АСК» Нина Аркадьевна Карась; заместитель начальника управления землеустройства Смолевичского райисполкома Оксана Сергеевна Федотко; главный специалист Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Владимировна Мартинович.





Управляющий делами Смолевичского райисполкома, председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ирина Александровна Кононович, поздравляя представительниц прекрасной половины человечества с Женским днем, пожелала им здоровья и семейного счастья, а также вручила Дипломы Смолевичского райисполкома врачу общей практики, заведующему терапевтическим отделением поликлиники учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница» Екатерине Александровне Кононковой, директору сельского Дома культуры поселка Усяж Наталье Ивановне Сташкевич, заведующему отделением круглосуточного пребывания для пожилых граждан и инвалидов государственного учреждения «Смолевичский территориальный центр самообслуживания населения» Татьяне Викторовне Полегошко; учителю-дефектологу государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения Смолевичского района» Татьяне Павловне Власевич; воспитателю государственного учреждения образования «Ясли-сад № 3 города Смолевичи» Наталье Николаевне Зеленской; учителю географии государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 им.В.Ф.Купревича города Смолевичи» Светлане Аркадьевне Хамлюк; директору ЧУП «Сытый путник» Елене Феликсовне Хвойнацкой.

Замечательным подарком для всех стал большой букет праздничной программы, подготовленный ведущими артистами, творческими коллективами района. Соцветие талантливых артистов Смолевиччины прекрасно дополнили участники ансамбля «Верасы», чье выступление стало прекрасным подарком по случаю весеннего праздника женщин.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.