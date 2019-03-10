ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 2,5 млн евро в одни руки: Банк Дабрабыт будет давать кредиты бизнесу на 10 лет по минимальным ставкам

11.03.2019 16:27 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
До 2,5 млн евро в одни руки: Банк Дабрабыт будет давать кредиты бизнесу на 10 лет по минимальным ставкам
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Соглашение предусматривает финансирование долгосрочных инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса. Кредитование доступно в трех валютах:

  • в белорусских рублях сроком до 5 лет. Процентная ставка зависит от вида программы финансирования и начинается от 10,17% годовых;
  • в евро сроком до 10 лет за счет средств Всемирного банка под 5,5% годовых;
  • в долларах США сроком до 11 лет за счет ресурсов Фонда им. Халифы под 5,5% годовых;
Суммы финансирования будут зависеть от размера компании и целей кредита. Максимальная сумма в белорусских рублях составит 2,5 млн рублей, в валюте – 2,5 млн евро или $100 тыс по программе Фонда им. Халифы.

«Благодаря стараниям Банка развития Республики Беларусь предприниматели и компании малого и среднего бизнеса у нас в стране смогут получить достаточно комфортные условия финансирования, – отмечает Александр Плитко, исполнительный директор Банка Дабрабыт. – А очень длинные сроки кредитования позволят реализовать самые смелые инвестиционные проекты».

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский малый и средний бизнес сможет развивать долгосрочные инвестиционные проекты. Это произошло благодаря подписанному финансовому соглашению между...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какую опасность таят весенние палы?...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика