|
До 2,5 млн евро в одни руки: Банк Дабрабыт будет давать кредиты бизнесу на 10 лет по минимальным ставкам
Соглашение предусматривает финансирование долгосрочных инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса. Кредитование доступно в трех валютах:
Суммы финансирования будут зависеть от размера компании и целей кредита. Максимальная сумма в белорусских рублях составит 2,5 млн рублей, в валюте – 2,5 млн евро или $100 тыс по программе Фонда им. Халифы.
«Благодаря стараниям Банка развития Республики Беларусь предприниматели и компании малого и среднего бизнеса у нас в стране смогут получить достаточно комфортные условия финансирования, – отмечает Александр Плитко, исполнительный директор Банка Дабрабыт. – А очень длинные сроки кредитования позволят реализовать самые смелые инвестиционные проекты».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 2,5 млн евро в одни руки: Банк Дабрабыт будет давать кредиты бизнесу на 10 лет по минимальным ставкам
Белорусский малый и средний бизнес сможет развивать долгосрочные инвестиционные проекты. Это произошло благодаря подписанному финансовому соглашению между...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)