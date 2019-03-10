До 2,5 млн евро в одни руки: Банк Дабрабыт будет давать кредиты бизнесу на 10 лет по минимальным ставкам

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Соглашение предусматривает финансирование долгосрочных инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса. Кредитование доступно в трех валютах:

в белорусских рублях сроком до 5 лет. Процентная ставка зависит от вида программы финансирования и начинается от 10,17% годовых;

в евро сроком до 10 лет за счет средств Всемирного банка под 5,5% годовых;

в долларах США сроком до 11 лет за счет ресурсов Фонда им. Халифы под 5,5% годовых;

Суммы финансирования будут зависеть от размера компании и целей кредита. Максимальная сумма в белорусских рублях составит 2,5 млн рублей, в валюте – 2,5 млн евро или $100 тыс по программе Фонда им. Халифы.

«Благодаря стараниям Банка развития Республики Беларусь предприниматели и компании малого и среднего бизнеса у нас в стране смогут получить достаточно комфортные условия финансирования, – отмечает Александр Плитко, исполнительный директор Банка Дабрабыт. – А очень длинные сроки кредитования позволят реализовать самые смелые инвестиционные проекты».