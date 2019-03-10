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В Бресте на перекрестке, где маршрутка насмерть сбила ребенка, запретили правый поворот из второй полосы
В Бресте на перекрестке улиц Московской и 28 Июля изменили организацию дорожного движения,
Теперь из второй полосы улицы Московской в сторону проспекта Машерова разрешено движение только прямо.
Напомним, 4 марта на этом перекрестке маршрутка насмерть сбила ребенка. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что
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В Бресте на перекрестке, где маршрутка насмерть сбила ребенка, запретили правый поворот из второй полосы
Теперь из второй полосы улицы Московской в направлении от проспекта Машерова разрешено движение только прямо.
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