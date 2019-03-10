В Бресте на перекрестке, где маршрутка насмерть сбила ребенка, запретили правый поворот из второй полосы

В Бресте на перекрестке улиц Московской и 28 Июля изменили организацию дорожного движения, сообщает портал BrestCITY.





Теперь из второй полосы улицы Московской в сторону проспекта Машерова разрешено движение только прямо.

Напомним, 4 марта на этом перекрестке маршрутка насмерть сбила ребенка. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что автомобиль поворачивал направо на улицу 28 Июля со второй полосы улицы Московской. На тот момент такой маневр был разрешен. Теперь — нет.