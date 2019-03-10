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Брест примет «финал четырех» SEHA-лиги

11.03.2019 17:07 — Разное | Tut.by  
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«Финал четырех» SEHA-лиги сезона-2018/19 пройдет в Бресте 2 и 3 апреля. Город над Бугом второй раз в истории примет это соревнование международного уровня, сообщает пресс-служба БГК имени Мешкова.


Фото: bgk-meshkova.com

Спортивный праздник станет отличным подарком к 1000-летию Бреста.

Напомним, хорватские «Нексе» и «Загреб», македонский «Вардар» и брестский БГК им. Мешкова гарантировали себе участие в «финале четырех».

Павел Башкин (спортивный директор БГК им. Мешкова):

— «Финал четырех» SEHA-Газпром-лиги в Бресте — это отличный подарок всем жителям города к его 1000-летию. Для нашего клуба, города и страны большая честь принять соревнование такого высокого международного уровня. Два года назад клубный менеджмент показал высокий потенциал в организации «Финала четырех» и заслуженно получил достойную оценку руководства лиги и Европейской федерации гандбола. Что касается спортивной составляющей, то наша команда — постоянный участник «финала четырех». Надеюсь, что на предстоящем домашнем турнире мы сможем порадовать наших болельщиков и завоевать престижный трофей. Уверены, это будет большой спортивный праздник.

 
Теги: Брест
 
 
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«Финал четырех» SEHA-лиги сезона-2018/19 пройдет в Бресте 2 и 3 апреля. Город над Бугом второй раз в истории примет это соревнование международного уровня.
 
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