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Гражданин Грузии пытался нелегально попасть в Польшу
11.03.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест
6 марта в железнодорожном пункте пропуска «Брест» пограничники задержали 28-летнего гражданина Грузии.
Молодой человек, преодолев забор, пытался попасть в поезд сообщением «Брест - Тересполь». При задержании выяснилось, что билета на данный рейс у него не оказалось.
Иностранный гражданин доставлен в пограничную группу для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств.
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6 марта в железнодорожном пункте пропуска «Брест» пограничники задержали 28-летнего гражданина Грузии. Молодой человек, преодолев забор, пытался попасть в...
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