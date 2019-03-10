Гражданин Грузии пытался нелегально попасть в Польшу

6 марта в железнодорожном пункте пропуска «Брест» пограничники задержали 28-летнего гражданина Грузии.



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Молодой человек, преодолев забор, пытался попасть в поезд сообщением «Брест - Тересполь». При задержании выяснилось, что билета на данный рейс у него не оказалось.

Иностранный гражданин доставлен в пограничную группу для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств.