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В Горках горел гараж с «Лексусом» и «Фордом»

11.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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На прошлой неделе в Горках горел гараж с машинами по улице Богдановича, сообщила старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС Марина Агеева.  Когда спасатели прибыли на место, здание было полностью охвачено пламенем. Хозяин находился на улице .

В этот день, рассказал мужчина, он заехал к знакомым за золой из печи — в качестве удобрения для огорода. Пакет с золой он поместил в коробку и поставил в багажник автомобиля. Приехав домой, не придал значения тому,  что коробка с золой была теплой. Кстати, у запасливого хозяина это была уже не первая емкость с золой. Мужчина поставил коробку в угол и ушел в дом.

Спустя сорок минут его супруга услышала хлопок и выглянула в окно. Из-под крыши гаража шел дым. Хозяин выбежал на улицу, однако ворота открыть не удалось. Он зашел в гараж через дверь и увидел, что внутри все было в дыму, а на месте со злополучными коробками бушевало пламя.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка гаража и два легковых автомобиля — «Форд» и «Лексус». Пострадавших нет. Версия  причины пожара — неосторожное обращение с огнем.

Данный случай, отмечают спасатели, еще раз подтверждает, что беспечность и несоблюдение правил пожарной безопасности приводят к значительному материальному ущербу.

Валерия Дроздовская


 
 
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  На прошлой неделе в Горках горел гараж с машинами по улице Богдановича, сообщила старший инспектор ГПиВО Горецкого РОЧС Марина Агеева.  Когда спасатели прибыли...
 
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