ЗЕНА представит Беларусь на «Евровидении-2019″

Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2019″ представит ЗЕНА. Таков итог финала национального отбора на этот творческий форум, трансляция которого велась в прямом эфире 7 марта.Конкурс песни «Евровидение-2019″ пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая. Официальный представитель нашей страны выступит в первой части первого полуфинала. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы «Беларусь 1″ и международный спутниковый «Беларусь 24″.





На снимке: ЗЕНА.Фото Геннадия Жинкова, БЕЛТА.