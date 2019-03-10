Украинская полиция расследует полторы сотни дел, связанных с избирательной кампанией

Национальная полиция Украины расследует десятки уголовных производства по факту подкупа избирателей в пользу различных кандидатов в президенты страны, всего же расследуется 142 связанных с избирательным процессом уголовных производства, сообщил замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"21 уголовное производство начато непосредственно по факту подкупа избирателей в пользу кандидата на пост президента (лидера партии "Батькивщина" Юлии - ИФ) Тимошенко, 16 - в пользу (действующего президента Петра - ИФ) Порошенко, 2 - в пользу (лидера партии "Основа" Сергея - ИФ) Таруты, и по одному в пользу кандидатов в президенты (лидера Радикальной партии Олега - ИФ) Ляшко, (мэра Львова Андрея - ИФ) Садового, (шоумена Владимира - ИФ) Зеленского и Шевченко", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Вместе с тем, М.Цуцкиридзе акцентировал внимание на то, что ряд фактов в ходе проверки не получают своего подтверждения.

"15 уголовных производств уже закрыто по результатам расследования, информация, которая поступила правоохранителям, не подтвердилась", - сказал он.

Всего, по словам замначальника ГСУ Нацполиции, расследуется 142 уголовных производства, связанных с избирательным процессом: 63 производства открыты непосредственно в связи с нарушением избирательных прав, 48 касаются подкупа избирателей.

В 13 уголовных производствах подозрение предъявлено 22 лицам, отметил он.

Замначальника ГСУ отдельно отметил дело в связи с якобы одалживанием кандидату в президенты Юрию Тимошенко залоговой суммы в Центризбирком в размере более миллиона гривен, собранных жителями одного из сел Одесской области.

"На сегодняшний день следователи Главного следственного управления проводят расследование по факту возможного препятствования осуществлению волеизъявления граждан путем обмана и возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами указанному кандидату и пополнения его счета посредством денежного залога", - рассказал М.Цуцкиридзе.

По его словам, в некоторых СМИ опубликованы показания граждан, которые якобы вносили этот залог. Он отметил, что некоторым из этих людей предлагали денежные средства для оформления фиктивных документов.

Замначальника следственного управления полиции сообщил, что эти материалы приобщены к делу, которое расследуется уже около месяца по заявлению народного депутата Сергея Власенко (фракция "Батькивщина"). Данный инцидент имел место в одном из сел Одесской области, дело расследуется по ст. 157 УК.

"Пока что подозрения никому не предъявлено", - добавил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции.