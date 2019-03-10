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На БУТБ аккредитован первый брокер из Бельгии

11.03.2019 16:45 — Разное | Интерфакс  
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Бельгийской компании De Backer Pallets присвоен статус брокера ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в Королевстве Бельгия, сообщили в пресс-службе биржи.

"De Backer Pallets имеет значительный опыт участия в биржевых торгах – в первую очередь по секции лесопродукции. Только за прошлый год сумма биржевых сделок, совершенных компанией на белорусском рынке, составила 2 млн EUR. В качестве биржевого брокера De Backer Pallets планирует нарастить объем закупок пиломатериалов через биржу, привлекая на торги потребителей лесоматериалов из стран Европейского союза", - рассказали в пресс-службе.

По словам представителей бельгийской компании, спрос на белорусскую пилопродукцию стабильно высокий, поэтому с поиском потенциальных покупателей сложностей не ожидается. В то же время есть вопросы участия в торгах, организации логистики и контроля качества отгружаемых товаров, которые и возьмет на себя бельгийский брокер БУТБ.

"Помимо оказания брокерских услуг, De Backer Pallets продолжит приобретать на БУТБ паллетную доску для собственных производственных нужд. После объединения в 2014 г. с Rodanar Pallets компания De Backer Pallets стала крупнейшим в Бельгии поставщиком паллетных поддонов с объемом производства свыше 10 млн единиц в год. Дальнейшая стратегия развития компании предполагает расширение рынков сбыта и увеличение выпуска продукции, что стало одним из факторов, подтолкнувших De Backer Pallets к решению о выводе сотрудничества с БУТБ на качественно новый уровень", - добавили на бирже.

До настоящего времени сеть брокеров-нерезидентов БУТБ составляла  8 стран. Ранее на бирже уже были аккредитованы брокерские организации из Германии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Турции и Узбекистана.

 
 
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Бельгийской компании De Backer Pallets присвоен статус брокера ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в Королевстве Бельгия, сообщили в пресс-службе биржи.
 
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