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Лукашенко поручил запустить электричку до Национального аэропорта Минск

11.03.2019 16:06 — Разное | Интерфакс  
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Проект по запуску электрички до Национального аэропорта Минск должен быть реализован в текущем, максимум в следующем году, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака в понедельник.

"Чтобы люди могли не только на личных автомобилях свободно туда приехать. Не все имеют такую возможность. Мы должны были запустить туда электричку. Надо в этом году, максимум в будущем, реализовать эту идею", - сказал А.Лукашенко.

Президента цитирует его пресс-служба.

Глава государства также поинтересовался ходом строительства второй взлетно-посадочной полосы на территории аэропорта. "Мы ее должны в апреле-мае посетить, ввести в эксплуатацию", - отметил президент.

Кроме того, А.Лукашенко попросил доложить о том, как идет строительство на месте старого аэропорта в Минске. "Это знаковое место", - подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект по запуску электрички до Национального аэропорта Минск должен быть реализован в текущем, максимум в следующем году, заявил президент Беларуси Александр...
 
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