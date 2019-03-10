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Части бортового самописца найдены на месте крушения самолёта в Эфиопии
Новости мира. На месте крушения пассажирского самолета в Эфиопии обнаружены черные ящики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самописцы, фиксирующие показатели приборов и разговоры экипажа, переданы на расшифровку специалистам. Полученные данные помогут пролить свет на причину катастрофы, унесшую жизни 157 человек.
Трагедия произошла 10 марта. Лайнер рухнул недалеко от аэропорта Аддис-Абебы спустя 6 минут после взлета. Известно, что на борту находились представители 35 стран, включая троих россиян. Среди пассажиров было и 19 сотрудников подразделений ООН, которые летели в Найроби на Ассамблею по окружающей среде.
После авиакатастрофы Китай, Британия и Эфиопия приостановили полеты Боинга 737 MAX. Сегодня в Эфиопии объявлен траур. Соболезнования родным и близким погибших выразил Президент Беларуси.
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Новости мира. На месте крушения пассажирского самолета в Эфиопии обнаружены черные ящики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самописцы, фиксирующие...
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