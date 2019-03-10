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Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»

11.03.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Выражать свою любовь к столице можно не только на полотнах в творческих мастерских. Порой мастерской становится сам город. Про минский стрит-арт слышали все. Знаменитые Октябрьская и Фабричная, Калинина и Плеханова. Муралы на этих улицах знают далеко за пределами страны.

Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»

Профессионалов стрит-арта куда больше интересуют масштабные, а главное – качественные работы. 

Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»

Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»

Сергей Самусь, художник-оформитель:
Они подготавливаются. Невозможно просто идти, залезть на трубу и нарисовать шедевр. Это должно всё обдумываться. Может и не днями, а месяцами.

Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»

Для создания хорошего арта придётся потратиться на материалы и оборудование. Например, мурал на торце 9-этажки обойдётся автору в несколько тысяч белорусских рублей. Стоит ли говорить, что неодобренная работа почти наверняка исчезнет под валиками ЖКХ. Поэтому правило №1 – необходимо согласовать свою работу с администрацией города.

Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»

Виктория Самусь, художник-оформитель:
Минск стремится к европейскому виду. А во всех европейских городах везде искусство. Хотя бы здания разноцветные. Это уже прикольно смотрится. У нас проблема в том, что люди ещё не отошли от советских времён.

Между тем, всё чаще творцы переключаются с улиц на внутренний дизайн. Работу оценят, за нее заплатят, а главное – не уничтожат. Правда, в этом случае на первый план выходит пожелание заказчика, а не полёт собственной души. Зато такой формат – отличная возможность сделать себе имя.

Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»

Сергей Самусь:
За 20 лет практически нигде в Беларуси не был, а сейчас буквально за пару лет уже практически всю исколесили. Весьма забавно.

Сегодня арт-декорации есть почти в любом неформальном баре, спортзале и барбершопе. Кроме того, абстракции, портреты и пейзажи можно встретить даже в офисах. Всё больше современных компаний делают свои будни ярче с помощью рисунков и логотипов.

34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах


 
Теги: Минск
 
 
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Выражать свою любовь к столице можно не только на полотнах в творческих мастерских. Порой мастерской становится сам город. Про минский стрит-арт слышали все....
 
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34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах
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