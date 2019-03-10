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Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»
Выражать свою любовь к столице можно не только на полотнах в творческих мастерских. Порой мастерской становится сам город. Про минский стрит-арт слышали все. Знаменитые Октябрьская и Фабричная, Калинина и Плеханова. Муралы на этих улицах знают далеко за пределами страны.
Профессионалов стрит-арта куда больше интересуют масштабные, а главное – качественные работы.
Для создания хорошего арта придётся потратиться на материалы и оборудование. Например, мурал на торце 9-этажки обойдётся автору в несколько тысяч белорусских рублей. Стоит ли говорить, что неодобренная работа почти наверняка исчезнет под валиками ЖКХ. Поэтому правило №1 – необходимо согласовать свою работу с администрацией города.
Между тем, всё чаще творцы переключаются с улиц на внутренний дизайн. Работу оценят, за нее заплатят, а главное – не уничтожат. Правда, в этом случае на первый план выходит пожелание заказчика, а не полёт собственной души. Зато такой формат – отличная возможность сделать себе имя.
Сегодня арт-декорации есть почти в любом неформальном баре, спортзале и барбершопе. Кроме того, абстракции, портреты и пейзажи можно встретить даже в офисах. Всё больше современных компаний делают свои будни ярче с помощью рисунков и логотипов.
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Выражать свою любовь к столице можно не только на полотнах в творческих мастерских. Порой мастерской становится сам город. Про минский стрит-арт слышали все....
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