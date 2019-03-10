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34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах

11.03.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Наряду с профессиональными работами граффитистов на улицах Октябрьская и Фабричная, Калинина и Плеханова, в столице можно увидеть и банальные подделки.

Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»

В программе «Минск и минчане» рассказываем, какие меры принимаются по решению проблемы вандализма на стенах города.

Горе-граффитисты каждый день подкидывают коммунальным службам города очередную партию не самого изящного искусства. Только за прошлый год несанкционированные рисунки и надписи обезобразили без малого 1 400 домов.34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах

Тимофей Кремез, заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Площадь – свыше 10 000 метров квадратных, то есть это 2 девятиэтажных дома. И средства, которые мы затратили на закраску надписей – 34 тысячи белорусских рублей.

Большая часть уходит на краску. Коммунальщики стараются подбирать её под фасад, но попасть в тон получается далеко не всегда. В палитре городских служб только оттенки серого и несколько ярких цветов. Отсюда и нелицеприятные квадраты на стенах.

34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах

Но самое неприятное – нет никакой гарантии, что на той же самой стене не появится очередной «натюрморт».

34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах

Сергей Щиглевский, заместитель директора КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Советского района г. Минска»:
Эти надписи осуществляют молодые люди, которым это сделать не представляет труда. Это не один человек, а несколько. Они помогают друг другу взобраться в труднодоступные места.

34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах

Стены, ограждения, подъезды. Главные инструменты хулиганов – баллончики с краской и перманентные маркеры. Кстати, орудуют, в основном, ночью. Не исключено, что именно из-за плохой видимости результаты творчества, мягко говоря, не впечатляют. Поймать за руку самовольных художников сложно, и единственное, что сегодня по-настоящему спасает минскую недвижимость от вандалов – камеры на торцах и фасадах зданий.

34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах

Валерий Найден, директор «ЖЭУ № 4 Советского района г. Минска»:
Ведётся в городе работа по установке видеокамер. Это немного решает вопрос, и даже есть реальные примеры, когда закрашивали очень часто, но при установке на жилых домах видеокамер это прекратилось.

34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах
 
Теги: Минск
 
 
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