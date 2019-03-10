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34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах
Наряду с профессиональными работами граффитистов на улицах Октябрьская и Фабричная, Калинина и Плеханова, в столице можно увидеть и банальные подделки.
В программе «Минск и минчане» рассказываем, какие меры принимаются по решению проблемы вандализма на стенах города.
Горе-граффитисты каждый день подкидывают коммунальным службам города очередную партию не самого изящного искусства. Только за прошлый год несанкционированные рисунки и надписи обезобразили без малого 1 400 домов.
Большая часть уходит на краску. Коммунальщики стараются подбирать её под фасад, но попасть в тон получается далеко не всегда. В палитре городских служб только оттенки серого и несколько ярких цветов. Отсюда и нелицеприятные квадраты на стенах.
Но самое неприятное – нет никакой гарантии, что на той же самой стене не появится очередной «натюрморт».
Стены, ограждения, подъезды. Главные инструменты хулиганов – баллончики с краской и перманентные маркеры. Кстати, орудуют, в основном, ночью. Не исключено, что именно из-за плохой видимости результаты творчества, мягко говоря, не впечатляют. Поймать за руку самовольных художников сложно, и единственное, что сегодня по-настоящему спасает минскую недвижимость от вандалов – камеры на торцах и фасадах зданий.
Валерий Найден, директор «ЖЭУ № 4 Советского района г. Минска»:
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34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах
Наряду с профессиональными работами граффитистов на улицах Октябрьская и Фабричная, Калинина и Плеханова, в столице можно увидеть и банальные подделки. ...
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