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«Воодушевляет, дает энергию работать». Наталья Трофимова рассказала о сыне

11.03.2019 16:27 — Разное | СТВ  
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Многие ухитряются совмещать ответственную миссию быть мамой с большой спортивной карьерой. Этими уникальными женщинами остается только восхищаться. 

Как сообщили в программе «Неделя спорта», кто знает, может через какое-то время баскетбольный клуб «Горизонт» начнет работу в новом формате – микст. Уже есть пять кандидатов, в их числе Федор Борисович. Он стал первым, кто тестирует тренировки будущего. Дядя Федор, по материнской линии Трофимов, пока делает первые «ползки в баскетболе». И в этом ему помогают известные люди.   

«Воодушевляет, дает энергию работать». Наталья Трофимова рассказала о сыне

Мальчик на генном уровне получил в подарок «спортивный стержень»: его мама – главный тренер женской национальной команды по баскетболу Наталья Трофимова. Уже через неделю после рождения сына была на тренерском мостике.  

«Воодушевляет, дает энергию работать». Наталья Трофимова рассказала о сыне

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:  
Тяжело. Больше всего беспокоят мои бессонные ночи, постоянные просыпания: еда, питье, смена памперсов… И особенно происходит у нас это ночью.  

Когда я прихожу домой с работы, эта улыбка и эти первые шаги, когда он ползет, даже руки не успевает переставлять, несется к тебе, чтобы обняться... Да, это, несомненно, воодушевляет, дает энергию работать дальше.  

«Воодушевляет, дает энергию работать». Наталья Трофимова рассказала о сыне

Сегодня Наталья Трофимова вместе со своей командой и со сборной, как и десять лет назад, очень хочет олимпийскую медаль.  

Наталья Трофимова:  
Я думаю, что каждый спортсмен, каждый тренер стремится к высшим достижениям, поэтому я надеюсь, что они у нас еще впереди. Конечно, выступление на чемпионате Европы, попадание в квалификацию олимпийскую.  

Больше историй мам-спортсменок читайте здесь.  
 
 
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Многие ухитряются совмещать ответственную миссию быть мамой с большой спортивной карьерой. Этими уникальными женщинами остается только восхищаться.  Как...
 
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