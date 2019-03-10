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«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

11.03.2019 16:13 — Разное | СТВ  
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Здесь пряничные домики накрылись зимним пледом, по проспекту проносятся курносые троллейбусы, а площадь Свободы играется с лучами! Пахнет цитрусом, корицей, старыми книгами и весенними ирисами.

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Минск на этих полотнах, словно город с другой планеты. В программе «Минск и минчане» рассказываем о трёх художниках, на работах которых изображён Минск.

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Вдохновляет на такие истории мастеров малая родина – одна на троих.

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Владимир Шарков, член Белорусского союза художников:
Родился я на Володарского в роддоме №1, а прожил всю жизнь на улице Пулихова. Слом деревянного Минска и появление кирпичного происходил на моих глазах. Завод Кирова тогда ещё активно трудился, сносимые дома привлекали. У кого-то даже пруд был выкопан в огороде, человек плескался!

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Минск детства, с хоккеем и резиночками во дворах, лег на картины Георгия Пономарёва. Художник родился в послевоенном Тракторном посёлке. Когда новости обсуждали не в соцсетях, а с соседями, а свадьбы гуляли всей улицей. Его сюжеты напоминают добрые советские мультфильмы.

Георгий Пономарёв, член Белорусского союза художников:
Нас в семье – пятеро. Минск послевоенный: ещё только строили пленные немцы. Увлекались футболом, волейболом.

Денис Евтихиев родился на проспекте Пушкина. Тогда это была окраина города с некошеными газонами. Но для детворы джунгли – в самый раз. Любовь к прекрасному привили родители-архитекторы. Так в чувствах к родному городу художник стал объясняться на языке абстракции. Словно мозаика из масла, Минск Дениса Евтихиева пропитан солнцем и весенней романтикой.

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Денис Евтихиев, художник, член Профессионального союза художников России:
Закат: был дождливый весенний день. Я взял весь цвет, какой только можно, и сделал его таким, каким бы я хотел его видеть. Стараюсь писать работы, которые фантазию смотрящего немножко веселят.

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников


«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Владимир Шарков творит в самом сердце города! Окна мастерской выглядывают на вафельные крыши Троицкого. Верхний город с башенками чаще других появляются в пейзажах мастера. Дух старины художник подчеркивает перламутром. А вдохновение ищет в старых гравюрах и открытках. Связывает разные эпохи транспорт. По брусчатке стучит конка и бегает красный трамвай... Динамичная серия со шляпками и тростями впечатляет!

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников


«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Владимир Шарков:
Трамвай появился в Минске в 29-м году, но, как ни странно, ощущение приближающейся войны уже было. Поэтому в Минске не очень приветствовались любительские фотографии. Поэтому фото были только у журналистов, и всё, что они снимали, подвергалось цензуре. И всё, что сохранилось – оно в архивах. Самый живописный вид был, когда ходил через реку трамвай. Здесь был специальный мост от улицы Герцена.

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Провинциальный и душевный, праздничный и разноцветный, неспешный и монохромный, как на старой киноплёнке...  У каждого художника – свой характер письма и своё слово о Минске.

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Денис Евтихиев:
В Минске уникально его спокойствие. Мне нравится, как домой возвращаться.

Владимир Шарков:
Минск – город, в котором каждый сам по себе. То есть город не довлеет над горожанами. Поэтому здесь такое ощущение лёгкости присутствует.

«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников

Что хочется вызвать у зрителя художнику своими работами?

Георгий Пономарёв:
Тепла душевного. Люди стали злее, ворчливее.

Владимир Шарков загорелся идеей издать книгу «Минск глазами художника». А его коллеги мечтают о культурном квартале с запахом свежих книг, масла и кофе.

Георгий Пономарёв:
И чтобы существовала жизнь кофеен, маленьких заведений всевозможных.

Денис Евтихиев:
Не хватает линии променада, чтобы можно было выйти из машины и несколько часов идти пешком. И чтобы всё вокруг радовало глаз. Как в музее, как в старинных европейских городах.

И сколько бы деталей не было в работах у каждого художника, объединяет их всех одно: огромная любовь к своему неповторимому родному Минску.
 
Теги: Минск
 
 
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Здесь пряничные домики накрылись зимним пледом, по проспекту проносятся курносые троллейбусы, а площадь Свободы играется с лучами! Пахнет цитрусом, корицей,...
 
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