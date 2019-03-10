|
«Фантазию смотрящего немножко веселят». Минск глазами трёх художников
Здесь пряничные домики накрылись зимним пледом, по проспекту проносятся курносые троллейбусы, а площадь Свободы играется с лучами! Пахнет цитрусом, корицей, старыми книгами и весенними ирисами.
Минск на этих полотнах, словно город с другой планеты. В программе
Вдохновляет на такие истории мастеров малая родина – одна на троих.
Минск детства, с хоккеем и резиночками во дворах, лег на картины Георгия Пономарёва. Художник родился в послевоенном Тракторном посёлке. Когда новости обсуждали не в соцсетях, а с соседями, а свадьбы гуляли всей улицей. Его сюжеты напоминают добрые советские мультфильмы.
Денис Евтихиев родился на проспекте Пушкина. Тогда это была окраина города с некошеными газонами. Но для детворы джунгли – в самый раз. Любовь к прекрасному привили родители-архитекторы. Так в чувствах к родному городу художник стал объясняться на языке абстракции. Словно мозаика из масла, Минск Дениса Евтихиева пропитан солнцем и весенней романтикой.
Владимир Шарков творит в самом сердце города! Окна мастерской выглядывают на вафельные крыши Троицкого. Верхний город с башенками чаще других появляются в пейзажах мастера. Дух старины художник подчеркивает перламутром. А вдохновение ищет в старых гравюрах и открытках. Связывает разные эпохи транспорт. По брусчатке стучит конка и бегает красный трамвай... Динамичная серия со шляпками и тростями впечатляет!
Провинциальный и душевный, праздничный и разноцветный, неспешный и монохромный, как на старой киноплёнке... У каждого художника – свой характер письма и своё слово о Минске.
Денис Евтихиев:
Что хочется вызвать у зрителя художнику своими работами?
Георгий Пономарёв:
Владимир Шарков загорелся идеей издать книгу «Минск глазами художника». А его коллеги мечтают о культурном квартале с запахом свежих книг, масла и кофе.
И сколько бы деталей не было в работах у каждого художника, объединяет их всех одно: огромная любовь к своему неповторимому родному Минску.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь пряничные домики накрылись зимним пледом, по проспекту проносятся курносые троллейбусы, а площадь Свободы играется с лучами! Пахнет цитрусом, корицей,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)