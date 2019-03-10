Ураган парализовал работу железнодорожного транспорта в Германии

Новости Германии. Штормовое предупреждение из-за мощного циклона было объявлено в земле Северный Рейн-Вестфалия, а также Тюрингии и Гессене, где находится крупнейший в стране аэропорт Франкфурт-на-Майне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 140 километров в час. Он срывает крыши с домов, повалены десятки деревьев. Сообщается как минимум об одном погибшем. Несколько местных жителей получили травмы.