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Ураган парализовал работу железнодорожного транспорта в Германии
Новости Германии. Штормовое предупреждение из-за мощного циклона было объявлено в земле Северный Рейн-Вестфалия, а также Тюрингии и Гессене, где находится крупнейший в стране аэропорт Франкфурт-на-Майне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 140 километров в час. Он срывает крыши с домов, повалены десятки деревьев. Сообщается как минимум об одном погибшем. Несколько местных жителей получили травмы.
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Новости Германии. Штормовое предупреждение из-за мощного циклона было объявлено в земле Северный Рейн-Вестфалия, а также Тюрингии и Гессене, где находится...
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