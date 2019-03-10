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В Минске будут строить меньше жилья

11.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Минск не резиновый, в столице Беларуси будут строить меньше жилья. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Мингорисполкома.

«Насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. У нас уже и так больше 20% в Минске живет. Дальше нельзя. Минск – не резиновый», – заявил глава государства.

У белорусской столицы шесть городов-спутников. Но чтобы активно переселять в них минчан, по словам президента, предстоит решить транспортные проблемы и создать новые рабочие места.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перенести строительство жилых домов из столицы в города-спутники.
 
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