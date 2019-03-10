ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси объявили рекордную инфляцию

11.03.2019 17:48 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В Беларуси годовая инфляция в феврале выросла на 0,4% процента: с 5,8%, как это было в январе, до 6,2%. Цены поднялись на услуги и непродовольственные товары, пишет TUT.by. А месячная инфляция в феврале стала рекордной за последние три года: 1,3% в сравнении с январем. 

В прошлом месяце подорожали:

•    продовольственные товары – на 1,1% (за год – на 6,7%); 
•    непродовольственные товары – на 0,2% (за год – на 3,8%); 
•    платные услуги – на 3,2% (за год – на 8,5%).

Говоря об инфляции в феврале в  1,3%, стоит отметить, что в последний раз такой скачок произошел в феврале 2016 года. Тогда товары и услуги подорожали на 2,9%. Хотя в мае и июле прошлого года в Беларуси говорили о дефляции.

По прогнозам инфляция в этом году составит 5,3%, а в следующем – 5%, а в 2021 году – 4,5%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси годовая инфляция в феврале выросла на 0,4% процента: с 5,8%, как это было в январе, до 6,2%. Цены поднялись на услуги и непродовольственные товары, пишет TUT.by. А...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Горках горел гараж с «Лексусом» и «Фордом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика