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В Беларуси объявили рекордную инфляцию
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В Беларуси годовая инфляция в феврале выросла на 0,4% процента: с 5,8%, как это было в январе, до 6,2%. Цены поднялись на услуги и непродовольственные товары,
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В Беларуси годовая инфляция в феврале выросла на 0,4% процента: с 5,8%, как это было в январе, до 6,2%. Цены поднялись на услуги и непродовольственные товары, пишет TUT.by. А...
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