В Беларуси годовая инфляция в феврале выросла на 0,4% процента: с 5,8%, как это было в январе, до 6,2%. Цены поднялись на услуги и непродовольственные товары, пишет TUT.by. А месячная инфляция в феврале стала рекордной за последние три года: 1,3% в сравнении с январем.



В прошлом месяце подорожали:



• продовольственные товары – на 1,1% (за год – на 6,7%);

• непродовольственные товары – на 0,2% (за год – на 3,8%);

• платные услуги – на 3,2% (за год – на 8,5%).



Говоря об инфляции в феврале в 1,3%, стоит отметить, что в последний раз такой скачок произошел в феврале 2016 года. Тогда товары и услуги подорожали на 2,9%. Хотя в мае и июле прошлого года в Беларуси говорили о дефляции.



По прогнозам инфляция в этом году составит 5,3%, а в следующем – 5%, а в 2021 году – 4,5%.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси объявили рекордную инфляцию В Беларуси годовая инфляция в феврале выросла на 0,4% процента: с 5,8%, как это было в январе, до 6,2%. Цены поднялись на услуги и непродовольственные товары, пишет TUT.by. А...