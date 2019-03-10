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Не обжаловал и не опротестовал: приговор замминистра Лосицкому вступил в силу

11.03.2019 17:21 — Разное | Партизан  
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Приговор, вынесенный бывшему заместителю министра здравоохранения Игорю Лосицкому в начале февраля, не был обжалован и опротестован.



Вступил в силу приговор бывшему замминистра здравоохранения Игорю Лосицкому. Обвиняемый признал четыре эпизода взяток и не разрешил адвокату оспаривать коррупционные факты из обвинения.

Напомним, Минский городской суд признал Игоря Лосицкого виновным в получении взяток и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. 

Кроме того, суд постановил взыскать с бывшего замминистра в доход государства 53 тысячи рублей. Также Лосицкому запрещено заниматься определенной деятельностью на протяжении 5 лет, у него конфискованы автомобиль Rover и газовый пистолет.

Выступая с последним словом, замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий просил суд о снисхождении: «Моего исправления можно достичь, не лишая меня свободы».

Вместе с Лосицким по делу проходил бывший главный врач 12-й городской стоматологической поликлиники Владимир Кравченок. Его приговорили к 5 годам лишения свободы и запретили заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 


Кроме того, суд постановил взыскать с него в доход государства 61 тысячу рублей, а также конфисковал строение в Вилейском районе и 1 043 рубля на счету. Этот приговор также вступил в законную силу.

Еще два приговора по «делу медиков» были обжалованы защитниками фигурантов. Адвокат экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого обжаловала приговор Мингорсуда. 

Дата апелляционного рассмотрения еще не назначена. Защита бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака опротестовала приговор Центрального района Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор, вынесенный бывшему заместителю министра здравоохранения Игорю Лосицкому в начале февраля, не был обжалован и опротестован.
 
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