"Батьке понадобился наш мусор?" Поляки шутят про Брест и "Вислу"









В пресс-службе «белой звезды» подтвердили, что руководство клуба действительно встречалось с Зайцевым, но никаких договоренностей стороны не заключали.





Оказывается, уйти из ЧБ может не брестское «Динамо», а инвестор клуба. Он уже провел встречу с польским грандом-банкротом.





Информацию, которая появилась в Беларуси, быстро разнесли польские СМИ. Наши соседи оживленно стали обсуждать возможный приход белорусского владельца в некогда сильнейший клуб страны.









Но болельщики краковян уже наелись обещаний о светлом будущем и не воспринимают ситуацию всерьез. Они шутят, вспоминают «батьку» и Марадону, а также ищут российский след во всем этом.





«Ну, поздравляю. Очередные проходимцы, которые рассчитывают на быстрые деньги на пустом месте. «Динамо» Брест – это тот клуб, который устроил Диего Марадону на должность председателя. Диего не проработал даже четырех месяцев и свалил в Мексику. Разбираюсь в теме лучше, чем редактор».





«Миллионер из Беларуси. Это батьке понадобился польский мусор? Мало своего?»





«Почему в «Вислу» всегда хотят вкладываться какие-то подозрительные типы из странных стран?»





«Миллионер из Беларуси. Интересно, сколько человек закопал?»





«Если хорошо помню, Зайцев притащил в «Динамо» Брест Диего Марадону на должность председателя. По этому можно понять, что он за человек».





«Все логично, Зайцев хочет купить «Вислу», Гловацкий уходит, а новым спортивным директором должен стать Марадона, который сменит Брест на Краков»





«Потом окажется, что это агент российского ФСБ».





Гнать кацапа поганой метлой! Крепостных купить себе хочет? Нашелся еще один олигарх, какие появлялись при Качинском. Прочь от «Вислы»!





«Пришло время русской олигархии»









«Путлер хочет прокисшую ( созвучно с «Вислой» – прим. Tribuna.com)»





«Это уже менее экзотическое направление, чем Камбоджа*. По крайней мере человек реальный, а сайт «Динамо» переведен на польский»

* Лю Ван, бизнесмен из Камбоджи, обещал купить «Вислу», но так этого и не сделал





«Звучит похоже, как с тем инвестором из Катара, которого нашел Туск для спасения Гданьской судоверфи. Но на разговорах все и кончилось»





«Нужно проверить, есть ли у него план Б и не является ли он белорусским князем*»

*Тут отсылка к тому, что тот же Лю Ван из Камбоджи представлялся членом королевской семьи





«Это правильный путь. Когда-то милицейский клуб окажется в руках сегодняшнего белорусского КГБ. Это имеет смысл».