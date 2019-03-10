ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Было страшно". Качанова рассказала, как танцевала в "платье в пол"

11.03.2019 17:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Глава администрации Лукашенко призналась, что неуютно чувствовала себя в длинном платье.
1 из 2

Наталья Кочанова рассказала телеканалу СТВ о своих впечатлениях от бала, о котором Лукашенко вспоминал в "Большом разговоре" 1 марта. Тогда, по его словам, он заставил женщин надеть платья в пол.


По словам Натальи Кочановой, платье в пол - это не ее стиль одежды: 

"Для меня это было вначале серьезным испытанием, потому что это не мой стиль одежды - платье в пол. Хотя танцевать я хотела всегда. Это даже была моя мечта, которую я хочу реализовать еще в перспективе. Поэтому великолепная традиция, для меня это было просто какое-то великолепие, чудо. Очень было страшно вначале на самом деле, это правда. Потому что неуютно чувствуешь себя в другой форме, другой одежде", - цитирует Качанову kp.by


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава администрации Лукашенко призналась, что неуютно чувствовала себя в длинном платье.
 
Новости дня
Новости разные
 
ПЛАН РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, посвященных празднованию 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления института президентства.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика