"Было страшно". Качанова рассказала, как танцевала в "платье в пол"

Наталья Кочанова рассказала телеканалу СТВ о своих впечатлениях от бала, о котором Лукашенко вспоминал в "Большом разговоре" 1 марта. Тогда, по его словам, он заставил женщин надеть платья в пол.

По словам Натальи Кочановой, платье в пол - это не ее стиль одежды:

"Для меня это было вначале серьезным испытанием, потому что это не мой стиль одежды - платье в пол. Хотя танцевать я хотела всегда. Это даже была моя мечта, которую я хочу реализовать еще в перспективе. Поэтому великолепная традиция, для меня это было просто какое-то великолепие, чудо. Очень было страшно вначале на самом деле, это правда. Потому что неуютно чувствуешь себя в другой форме, другой одежде", - цитирует Качанову