Цены рванули. В феврале зафиксирована рекордная за последние 3 года инфляция

Больше всего в годовом выражении выросли цены на услуги и непродовольственные товары. При этом в феврале зафиксировали рекордную месячную инфляцию — 1,3% по сравнению с январем, сообщает Белстат.





TUT.BY В последний раз товары и услуги так заметно дорожали в феврале 2016 года — на 2,9%, пишет





В феврале продовольственные товары подорожали на 1,1% (в годовом выражении — на 2,5%), непродовольственные — на 0,2% (за год — на 1%), а платные услуги — на 3,2% (в годовом выражении — на 3,5%).





За январь и февраль этого года цены выросли на 2,2%.









Месячная инфляция в феврале составила 1,3%. В последний раз товары и услуги так заметно дорожали в феврале 2016 года — на 2,9%. При этом в мае и июле 2018 года в Беларуси и вовсе фиксировали дефляцию, как и в июле и августе 2017 года, а также августе 2016 года.





Власти прогнозируют, что инфляция в текущем году должна составить не более 5,3%, в 2020 году — не более 5%. В 2021 году прогнозируется рост цен в пределах 4,5%.



