Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, то в мелиоративном канале глубиной 1,5 метра спасатели обнаружили легковой «Фиат Браво». Легковушка почти полностью лежала в воде, виднелись только колеса.









Внутри автомобиля был зажат 68-летний водитель. По предварительной информации, пенсионер не справился с управлением, автомобиль съехал в мелиоративный канал и перевернулся, из-за этого мужчина оказался заблокирован в машине под водой.





Сотрудники МЧС спасли пенсионера. С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, общее переохлаждение», его госпитализировали в больницу.











