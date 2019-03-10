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Родился в рубашке: "Фиат" упал в мелиоративный канал, но водитель выжил

11.03.2019 16:46 — Разное | Партизан  
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11 марта утром на автодороге Копаткевичи-Колки «Фиат» упал в мелиоративный канал. Мужчина, который вызвал спасателей, предположил, что в живых после такого ДТП вряд ли кто-то остался. Но водитель, похоже, родился в рубашке.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, то в мелиоративном канале глубиной 1,5 метра спасатели обнаружили легковой «Фиат Браво». Легковушка почти полностью лежала в воде, виднелись только колеса.


Внутри автомобиля был зажат 68-летний водитель. По предварительной информации, пенсионер не справился с управлением, автомобиль съехал в мелиоративный канал и перевернулся, из-за этого мужчина оказался заблокирован в машине под водой.

Сотрудники МЧС спасли пенсионера. С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, общее переохлаждение», его госпитализировали в больницу.

 



 
 
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11 марта утром на автодороге Копаткевичи-Колки «Фиат» упал в мелиоративный канал. Мужчина, который вызвал спасателей, предположил, что в живых после такого ДТП вряд...
 
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