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На скамье подсудимых - тренер. В Могилеве начался суд по гибели подростка на тренировке

11.03.2019 16:34 — Разное | Партизан  
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В Могилеве начался суд над 25-летней тренером-преподавателем спортивно-оздоровительного лагеря, у которой на занятии по гребле 26 июня 2018 года утонул 14-летний школьник. Женщину обвиняют в служебной халатности, повлекшей по неосторожности смерть мальчика. Она находится под подпиской о невыезде.

Обвиняемая, 25-летняя Ирина Короткова, выступает в суде без защитника. На вопрос судьи пояснила, что на сегодняшний день защитник ей не нужен и это не связано с материальным положением.

Женщина продолжает работать в Центре олимпийского резерва по гребным видам спорта тренером. У нее есть 6-летний сын.

Пока прокурор читает обвинение, Ирина украдкой вытирает редкие слезы. По материалам дела, тренер давала указания погибшему мальчику надеть жилет, но он этого не сделал, а тренер не проконтролировала, не отправила мальчика на берег, прервав его тренировку, как того требует техника безопасности. 

Кроме того, тренер на катере должна была замыкать группу детей на байдарках, т.е. ехать за лодкой с погибшим, а не быть рядом с основной группой. Свою вину тренер признала полностью.

Потерпевшим в суде выступает отец погибшего мальчика. Иск о компенсации морального ущерба он пока не заявил.

Напомним, на тренировке мальчик был с остальными воспитанниками Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта, но немного отстал от них. 


Тренер сопровождала детей на моторной лодке и была около основной группы, когда лодка мальчика перевернулась. Подросток был без спасательного жилета.

Это видел рыбак на берегу. Он спросил у мальчика, нужна ли ему помощь. Тот отказался, сказал, что сам справится. Однако мужчина все равно позвонил в МЧС. 

Спасатели выехали на вызов, мужчина потерял ребенка из виду. Тело мальчика нашли недалеко от места, где его в последний раз видел рыбак.

По версии следствия, тренер допустила несовершеннолетнего спортсмена-учащегося к учебно-тренировочному занятию на открытой воде без принятия зачета по плаванию, не ознакомила его с правилами техники безопасности. 

При этом спасательный жилет мальчику выдали, но на воду он спустился без него. А догонять группу стал по указанию тренера. Во время тренировки школьник вышел из зоны спортивной акватории, предназначенной для групп начальной подготовки.

Погибший подросток учился в гимназии №1 и был единственным ребенком в семье.


 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве начался суд над 25-летней тренером-преподавателем спортивно-оздоровительного лагеря, у которой на занятии по гребле 26 июня 2018 года утонул 14-летний...
 
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