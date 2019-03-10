ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко рассказал, сколько очередников хотят строиться в Смолевичах

11.03.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Около 1,5−2 тысяч очередников хотят построиться в Смолевичах, заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Мингорисполкома. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Как мы уже писали, на встрече с главой Минска Анатолием Сиваком Александр Лукашенко обсуждал судьбу городов-спутников и говорил, что в объемы строительства в столице будут сокращать.

Президент заявил, что Мингорисполком внес ряд предложений по строительству арендных домов, в том числе пилотный проект для очередников, которые хотят построиться в Смолевичах.

— Правильно делают. Люди должны понимать, что мы каждый год, после II Европейских игр особенно, усиленно будем сокращать объемы строительства в Минске. Тот, кто поймет это раньше всех, тот и выиграет. Около 1,5 тысяч, может, уже и 2 тысячи очередников хотят строиться в Смолевичах, — сказал Лукашенко.

Напомним, на 2019 год в Смолевичах запланировано строительство 242 квартир. Министерство архитектуры уже подготовило проект документа, согласно которому в Смолевичах смогут строиться все желающие очередники, а не только минчане. А почему сейчас в городе-спутнике все не так радужно — почитайте мнение нашего журналиста Станислава Журавлевича, который сам там живет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент считает, что эти люди только выиграют от своего решения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гражданин Грузии пытался нелегально попасть в Польшу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика