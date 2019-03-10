Лукашенко рассказал, сколько очередников хотят строиться в Смолевичах

Около 1,5−2 тысяч очередников хотят построиться в Смолевичах, заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Мингорисполкома. Об этом сообщает пресс-служба президента.





Как мы уже писали, на встрече с главой Минска Анатолием Сиваком Александр Лукашенко обсуждал судьбу городов-спутников и говорил, что в объемы строительства в столице будут сокращать.

Президент заявил, что Мингорисполком внес ряд предложений по строительству арендных домов, в том числе пилотный проект для очередников, которые хотят построиться в Смолевичах.

— Правильно делают. Люди должны понимать, что мы каждый год, после II Европейских игр особенно, усиленно будем сокращать объемы строительства в Минске. Тот, кто поймет это раньше всех, тот и выиграет. Около 1,5 тысяч, может, уже и 2 тысячи очередников хотят строиться в Смолевичах, — сказал Лукашенко.

Напомним, на 2019 год в Смолевичах запланировано строительство 242 квартир. Министерство архитектуры уже подготовило проект документа, согласно которому в Смолевичах смогут строиться все желающие очередники, а не только минчане. А почему сейчас в городе-спутнике все не так радужно — почитайте мнение нашего журналиста Станислава Журавлевича, который сам там живет.