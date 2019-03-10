Топ профессий, востребованных за границей. Где можно работать за достойную зарплату?

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Известный российский хантер Алена Владимирская рассказала, почему топ-менеджеры из постсоветских стран совершенно не востребованы за рубежом. И кто там действительно нужен.

Решение уехать работать в другую страну — это личный выбор каждого человека. Нет универсального правила, хорошая это идея или нет, каждый должен решать сам, где ему жить и работать.

Но специалист, который все-таки решил переехать для работы за границу, столкнется с набором определенных сложностей:

- Получить рабочую визу достаточно трудно — это долгий и непростой процесс.

- Адаптация в другой стране чрезвычайно сложна даже при наличии в ней родственников или знакомых. Переезд — это сильные изменения в привычной жизни.

- Учитывая курсы доллара и евро, сейчас это тяжело и финансово.

- Ликвидность российских дипломов. Мы считаем, что они ликвидны, и в теории это действительно так, но на практике востребованы только определенные профессии в определенных странах. Хорошие шансы устроиться на работу за границей есть у наших инженеров, программистов, военных и медиков низового звена (мы умеем хорошо выхаживать людей). С остальными профессиями все не так бесспорно.

В какие страны можно уехать, чтобы иметь возможность работать за достойную зарплату, и какие профессии востребованы в разных странах?

- Программисты: Америка, Европа, Азия.

- Дизайнеры (если вы специализируетесь на гейм-дизайне и комиксах): Азия.

- Авиадиспетчеры и летчики: Латинская Америка, Канада.

- Медики (нижний и средний уровень): Америка, Канада.

- Медики (высший состав): Индия, Латинская Америка.

- Строители (низовой состав): Северная Европа, Канада.

- Инженеры: Латинская Америка, Индия, Канада.

- Геодезисты: Латинская Америка.

- Специалисты по добыче и обработке сырья: Латинская Америка, Канада, Северная Европа, Индия, ОАЭ.

- Военные: Латинская Америка, Индия.

Плохая новость: журналисты и топ-менеджеры не востребованы нигде. Извините.

Основной профессиональный навык журналистов — владение языком. Практически никто не может писать на чужом языке так же хорошо, как на своем родном, да и в каждой стране достаточно своих журналистов. Российская школа управления не ценится в других странах: россиянин–топ-менеджер — это отрицательный бренд. Его воспринимают как несистемного человека, не держащего слово, берущего откаты и так далее. Российский топ-менеджер не востребован за рубежом.

Вот так вот просто!

Алена Владимирская